В Хмельницком мужчина выбросил собаку из окна 9 этажа: стало известно, как его накажут

О трагедии правоохранители узнали от очевидцев

В Хмельницком 46-летний горожанин выбросил собаку из окна девятиэтажки. Животное погибло.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области. Подробности появились в Facebook.

Трагедия произошла 27 июля около 23:40 на ул. Пилотской. Очевидцы сообщили стражам порядка, что житель многоэтажки выбросил собаку из окна девятиєтажки.

В настоящее время следователи уже объявили живодеру подозрение в жестоком обращении с животными. Подобные действия наказываются ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет. Срок заключения зависит от тяжести совершаемого преступления. Каждый частный случай рассматривается в суде и не остается безнаказанным.

Кроме того, по закону Украины за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен, заключение под стражу от 15 суток до полугода и исправительные работы.

В последнее время сообщений о жестоком обращении с животными появляется все больше. Недавно стало известно, что в Оболонском районе Киева произошел вопиющий инцидент — пенсионерка сбросила с балкона четвертого этажа кошку. Животное сопротивлялось и мяукало, но женщину это не остановило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре женщина выбросила из окна собаку.