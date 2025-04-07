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Его гроб нес даже Янукович? Как выглядит могила самого влиятельного львовского бандита Ореста Завинского

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Фото самого Ореста Завинского в сети не нашлось Новость обновлена 07 апреля 2025, 13:22
Фото самого Ореста Завинского в сети не нашлось. Фото Коллаж "Телеграф"

Даже после смерти криминальному авторитету не дали покоя — его могилу осквернили

Орест Завинский, которого в 90-е знали, как влиятельного львовского криминального авторитета Завиню, погиб в июне 1994 года от пули киллера. На его похороны во Львове собрались многие влиятельные люди и бандиты со всей Украины. Поговаривают, что был там даже Виктор Янукович. А после похорон могилу Завини сначала осквернили, а потом вообще поменяли ее вид.

"Телеграф" расскажет, что известно про деятельность Ореста Завинского, и как теперь выглядит его могила в Брюховичах под Львовом.

Львовский бандит Завиня — что о нем известно

Орест Завинский был известный во Львове криминальным авторитетом. Он был лидером преступной группировки "Рокс", которая занималась рэкетом, сбытом наркотиков и угоном автомобилей. При этом он был "интеллигентным бандитом" — неприемлел насилие и решение конфликтов нассильственным путем.

Поговаривают, что в 90-е Завиня собрал несколько "сходняков" с местными бандитскими группировками, на которых заставил их заключить пакт о разделе сфер влияния и подписать своеобразное перемирие. Таким образом группировки не должны были воевать между собой и каждый занимался своим преступным делом.

Львов в 90-х
Львов в 90-х годах

Известно, что в молодости Орест Завинский успел дважды отсидеть в тюрьме — сначала за хулиганство и сопротивление милиции, второй раз — за вымогательство. Ходили слухи, что Завинский был антисоветским деятелем и за ним пристально следил КГБ, однако подтверждений этому нет. Также поговаривали, что в Москве Завиня был коронован как "вор в законе".

Орест Завинский пытался легализовать свой бизнес. Он вкладывал "грязные" деньги в развитие частных гостиниц и Львовского аэропорта. Однако не успел полностью выйти из тени и стать честным бизнесменом.

Убийство, похороны и могила Завини

Криминального авторитета Ореста Завинского убили 21 июня 1994 года около многоэтажки на Левандовке, где он жил с женой и детьми. Это случилось на глазах его двоюродного брата Юрия, с которым они вместе вышли из дома около полуночи. Неизвестные открыли огонь по Завине, смертельно его ранили и уехали на на белой "девятке".

Найти стрелков так и не удалось. Изначально в этом убийстве подозревали кавказские ОПГ, однако те не взяли на себя вину. Однако поговаривали, что после убийства Завинского во Львове и области прокатилась волна заказных убийств.

Похоронили Ореста Завинского на кладбище в Брюховичах, около Львова. На поминальной церемонии тогда собрались не только криминальные авторитеты из разных украинских городов и областей, но и обычные люди. А милиция даже перекрыла движение в городе во время похорон.

К слову, в сети есть комментарий вероятного очевидца похорон криминального авторитета, который утверждает, что на траурной церемонии присутствовал Виктор Янукович. Более того, он даже помогал нести гроб с телом Завинского.

Завиня

В 2017 году появилась информация, что неизвестные осквернили могилу криминального авторитета Ореста Завинского. Вандалы или охотники за ценными металлами отпилили голову и крылья бронзовой скульптуре ангела, которую установили на могиле бандита.

Завиня могила

А уже в декабре 2024 года в сети появилось видео Олега Циганока, который побывал на кладбище и показал новую могилу Завини. Теперь это неприглядная плита из черного глянцевого мрамора с большим рельефным крестом, именем и датами. Она абсолютно ничем не выделяется и выглядит даже слегка заброшенной.

могила Ореста Завинского
Так сейчас выглядит могила Ореста Завинского

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит старинное еврейское кладбище на Ровенщине. На нем все могилы пронумерованы, есть видеонаблюдение.

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#Могила #Криминальный авторитет #Орест Завинский #Завиня