Посыпка, сахарные цветы или сухофрукты. Какие украшения к паске будут самыми дешевыми

Значительно сэкономить удастся, если покупать сахарную посыпку

На столе каждого украинца на Пасху точно будет стоять паска, к которой, кроме основных продуктов для приготовления, можно докупить сухофрукты, сахарные украшения или посыпку.

Самым дорогим вариантом украшения паски оказались сухофрукты, тогда как самым дешевым – посыпка. Чтобы узнать это, "Телеграф" проанализировал цены на эти товары в разных магазинах и кондитерских.

Цены на кондитерскую посыпку

В "Novus" цены на самый дешевый товар стартуют от почти 6 гривен, но обратите внимание, что там всего 10 граммов. Есть еще также предложение за почти 8 и 10 гривен, там уже 25 граммов.

"Vinkraft" предлагает самую дешевую посыпку, а именно шоколадную, за 17 гривен 100 граммов. Есть разные формы и цвета осколков.

Цены на сухофрукты

Самая низкая стоимость на чернослив в "Сільпо" составляет 36,90 гривны за 100 граммов. Курага стоит от 112,0 гривны 150 граммов, а черешня — от 119,0 гривны за 25 граммов.

В "АТБ" стоимость на 200 граммов чернослива стартует от 82,80 гривны, на 125 граммов кураги — от 82,80 гривны, а на 125 граммов клюквы — 64,70 гривны.

Цены на сахарный декор

Его можно купить как набором, так и отдельно какую-то фигурку. Самым дешевым предложением в "Lubystok" среди предложенных будет набор "Яйца с цветочками" за 12,27 гривны.

В то же время у "Кukhar" — набор "Фиалка с посылкой" за 20 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2025 году.