На Киевщине после ссоры с родителями пропала девочка-подросток: фото и приметы

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

Правоохранители просят всех неравнодушных помочь в поиске несовершеннолетней девушки, которая во вторник, 30 июля, ушла из дому и по сей день не вернулась. Проживает подросток в Борисполе Киевской области.

Девочка поругалась с родителями и после этого ушла в неизвестном направлении. В настоящее время поисками пропавшей занимаются правоохранители Киевской области.

Известно, что полиция Киевщины разыскивает 16-летнюю Александру Луценко из Борисполя. Девушка в понедельник, 30 июля, около 18:45 часов, после конфликта с родителями ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Александра проживает в Борисполе на Киевщине. Ее местоположение на данный момент неизвестно.

Приметы пропавшей девушки: рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные.

Была одета: черные штаны, черная футболка, бежевые кроссовки.

Фото пропавшей девочки

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочки, то правоохранители просят незамедлительно обратиться на спецлинию "102", или в Бориспольское управление полиции Киевщины по телефонам: (04595) 6-23-91 или 093-799-53-28.

Девочка проживает в Борисполе

Напомним, в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили группу подростков, которые затеяли опасные игры на огромной высоте. Стоит отметить, что пара школьников даже осмелилась сесть на парапет и свесить ноги вниз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяная мать избила сына-подростка и выгнала его ночью из дома. Женщина отрицала свою вину и пыталась убедить окружающих в том, что она не наносила травмы своему ребенку. Не смотря на это полиция составила на горе-мать админпротокол.