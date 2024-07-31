Открыл газ и угрожал взорвать квартиру: во Львове мужчина "взял в заложники" многоэтажку, что требует (обновлено)

Полицейские пытаются договориться с парнем

Во Львове молодой человек угрожал взорвать квартиру в многоэтажке. Он закрылся в квартире и включил газ.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его данным, инцидент произошел в доме номер 45 по улице Черновола. Там 20-летний мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, а в случае отказа угрожал, что подорвет квартиру. Для этого он включил газ у себя на кухне. Однако газовщики, которые прибыли на место оперативно отключили дом от газа.

После этого он грозился поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если полицейские будут пытаться проникнуть в квартиру. Однако, по информации Зинкевича, стражи порядка все же уже находится в жилище молодого человека.

В настоящий момент идут переговоры. Полицейские пытаются договориться с парнем, который сидит на подоконнике.

Обновлено: по информации Зинкевича, история закончилась позитивно. Мужчину сняли с подоконника. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

На месте работают все необходимые службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Черкассчине пьяный начальник колонии угрожал сотруднику СТО.