Зеленский подписал резонансный законопроект. Что он меняет

Изменения касаются сферы земельного хозяйства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект в сфере земельного законодательства. Он направлен на усиление защиты прав добросовестного приобретателя.

Об этом свидетельствуют данные портала Верховной Рады Украины о законе № 12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя". Президент подписал его 7 апреля.

Согласно этому законопроекту, должен быть ограничен до 10 лет срок возврата в государственную или коммунальную собственность незаконно отчужденных в частную собственность земельных участков. То есть закон регулирует ситуацию, когда добросовестный приобретатель, который мог не знать об определенном нарушении земельной собственности, оказывается в юридически уязвимом положении. Фактически, человек рискует потерять свое имущество без компенсации.

Этот же законопроект должен изменить эту ситуацию. Установлен срок пересмотра законности приобретения имущества — 10 лет. Если после этого выявлены какие-то нарушения, потеря имущества должна компенсироваться. Также закон четко обозначил введение ответственности за этот процесс должностных лиц, которые могли привести к этой ситуации.

Авторы законопроекта уверены, что он повысит ответственность госслужащих и снизит коррупционные риски. К тому же положение этого закона не распространяется на объекты культурного наследия, земли природно-заповедного фонда, критическую инфраструктуру и другие категории, имеющие особое значение.

Заметим, что вокруг законопроекта №12089 было много разговоров, ведь есть опасения, что законодательные изменения позволят легализовать сделки с коммунальной и государственной землей. Авторы нормативно-правового акта уверяют: он защитит только тех, кто действовал в рамках закона, а с остальными владельцев будут разбираться правоохранители.

Больше о резонансном законопроекте читайте в материале "Земельный дерибан прощаем, громкие дела закрываем? Принятый Радой закон наделал шума".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде лежит законопроект по русской музыке, но с ним есть проблемы.