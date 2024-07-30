В Киеве жестокая няня била ребенка на глазах у пассажиров: дело "воспитательницы" направили в суд (видео)

Мать девочки написала заявление в полицию

Женщина, которая била ладонью по лицу маленькую девочку в салоне автобуса на глазах у пассажиров, предстанет перед судом. Расследование по данному делу завершено.

Няне грозит штраф или же общественные/исправительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В киевский суд направлено обвинительное заключение в отношении няни, которая умышленно наносила удары по лицу ребенка, которые не повлекли телесные повреждения.

Женщина своей вины не признала и убеждала правоохранителей в том, что она давала легкие пощечины девочке для того, чтобы она не уснула во время езды в автобусе. Женщина, якобы договорилась об этом со своей 4-летней подопечной, с которой направлялась в церковь.

За совершенные действия обвиняемой грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или же исправительные работы на срок до одного года.

Ее дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напомним, в Киеве средь бела дня люди заметили агрессивную женщину, которая била по лицу маленькую девочку. Ребенок засыпал в общественном транспорте и "воспитатель" таким образом пыталась разбудить несовершеннолетнюю.

Шокирующее видео мама ребенка случано нашла в одном из столичных Телеграм-каналов и сразу же обратилась в полицию.

Как оказалось, женщину зовут Ольга Петровная и она являлась няней 4-летней девочки. За работу ей платили около 9 тысяч гривен в месяц.

Как удалось узнать, девочку няня также регулярно запугивала и говорила ей о том, что если она хоть что-то расскажет взрослым, то ее отбирут у мамы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве девочки-подростки устроили жестокую драку посреди улицы. Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Харьковская".