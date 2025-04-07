Космически красивые яйца к Пасхе 2025: этим вы еще никогда их не красили

Эти пасхальные яйца не будут выглядеть типично и точно поразят всех

Пасха – любимый праздник многих украинцев. Особенно из-за магии окрашивания яиц, выпечки куличей. Есть множество способов сделать пасхальные яйца, однако не все они экологичны и доступны. А сделать это можно с помощью того, что точно есть на вашей кухне.

Речь идет о каркаде чая и обычном красном вине. Вместе с YouTube-каналом Natürliche Rezepte рассказываем, как это сделать.

Покраска яиц чаем каркаде и вином

Что нужно:

чай каркаде – 100 г;

яблочный уксус – 20 мл;

яйца — 10 шт;

красное вино – бутылка.

Фото: freepik

Как красить:

Протираем яйца уксусом. На дно кастрюли кладем каркаде чай, наверх выкладываем яйца. Заливаем все вином и ставим на огонь. Варим яйца 15 минут на слабом огне, после чего выливаем половину вина, но оставляем в кастрюле с отварным чаем в час. После этого вынимаем и кладем на бумажное полотенце, даем остыть. Когда выкрашенные яйца будут полностью холодными, смазываем их маслом для блеска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать пасхальные яйца с позолотой. Мы поделились простым способом сделать стильные пасхальные яйца.