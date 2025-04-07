Поддерживает идею, но... Стала известна позиция Путина по поводу перемирия в Украине

У Путина прокомментировали вопрос о прекращении огня в Украине. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин в целом якобы поддерживает эту идею, но для того, чтобы прекращение огня заработало, нужно решить несколько вопросов. А они "висят в воздухе", говорит представитель президента РФ.

"ВС РФ бьют исключительно по военным объектам, никаких ударов по социальным объектам не наносится", — заявил он.

Напомним, 4 апреля россияне попали баллистической ракетой прямо по детской площадке в Кривом Роге. В результате безжалостной атаки врага погибли 20 человек, среди них 9 детей. После атаки власти РФ цинично заявили, что удар якобы пришелся не по детской площадке, а по гостинице, где находились ВСУ, и в результате "высокоточного" удара ликвидировано 85 военных.

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