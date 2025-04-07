Из Питера через Одессу? Радары засекли российский лайнер над Украиной

Такое происходит не впервые

Пассажирский самолет якобы зафиксирован в небе над Украиной. В этот раз над Одессой мог пролетать российский лайнер.

Зафиксировать гражданскую авиацию могли 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar.

Рейс FV6963 принадлежит российскому авиаперевозчику. Он сперва вылетел из Санкт-Петербурга около 10 часов (по московскому времени). Он должен был приземлиться в Стамбуле около 16:00 (по местному времени), но радары зафиксировали его якобы в небе над Одесской областью.

Как выглядит пассажирский самолет России

Полет воздушного судна в небе Украины, по данным Airnavradar, мог выглядеть так:

Добавим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что над Крымом заметили загадочный самолет. Затем оказалось, что это авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.