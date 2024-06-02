Кричал и матерился: в Ужгороде пьяный священник УПЦ МП влетел машиной в дом (видео)

На видео слышно, как служитель церкви оскорбляет полицейских

В воскресенье, 2 июня, около обеда священнослужитель в нетрезвом состоянии на своем Ford Focus совершил ДТП в центре Ужгорода. Он влетел в дом. Речь идет о священнике Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерея Ивана (Лях Иван Петрович).

Любитель водки служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

У пьяницы изъяли водительское удостоверение. После этого священник предлагал, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал ряд историй о преступлениях священников УПЦ МП. Так, в мае мы писали, что в Закарпатской области наказали священника УПЦ МП Виктора Шпилько, который снимал на видео свои половые органы. Ему запретили проводить богослужение.

Также заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николаю Данилевичу было объявлено о подозрении. Он призвал молиться за кафиров.

В селе Виженко на Буковине священник УПЦ закрыл двери храма для семьи павшего украинского бойца и якобы не разрешил занести гроб с телом защитника в церковь.