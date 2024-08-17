Суд покарав співробітників ТЦК, які намагалися силоміць затримати чоловіка: що їм загрожує

Військові мають 10 днів на оскарження рішення

На Івано-Франківщині суд покарав працівників ТЦК, які намагалися силою доставити чоловіка до військкомату. Вони отримали штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це пише місцеве видання "Бліц-Інфо". Зазначається, що суд ухвалив таке рішення 14 серпня.

У документах йдеться, що командир роти охорони та начальник мобілізаційного відділення 10 липня отримали інформацію від працівників ДПСУ про те, що у селі Ільці затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Після прибуття на місце співробітники ТЦК сказали військовозобов’язаному, що той має сісти до їхнього автомобіля та поїхати уточнити військово-облікові дані без вручення повістки. Коли чоловік відмовився, його посадили в автомобіль силоміць.

Суд встановив, що капітан та майор обмежили конституційні права чоловіка щодо його гідності та недоторканності, а також звинуватив їх у перевищенні посадових повноважень. Таким чином їх оштрафували на 17 тисяч гривень, але вони мають 10 днів на те, щоб оскаржити рішення судді.

Як повідомлялося раніше, командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані, відпустили на волю під заставу 1 млн. грн.