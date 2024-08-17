Руководил зверствами на Майдане: командира "Беркута" отпустили под смешной залог

Фигурант имеет действующий российский паспорт и лишен гражданства Украины

Командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, под руководством которого убивали украинцев на Майдане, отпустили на свободу под залог в 1 млн грн. Деньги внес какой-то "красулин из оккупированного Донецка".

Как отмечает супруга политического и общественного деятеля, правозащитника, политзаключенного советских времен Степана Хмары Роксолана Хмара, Службе безопасности Украины (СБУ) уже давно пора заняться этими донецкими и их темными миллионами.

В пятницу, 16 августа, Печерский суд снова отпустил потенциального преступника. Так, судья Кристина Константинова выпустила под залог командира львовского "Беркута", руководившего зверствами на Майдане 18 февраля, Ростислава Пацеляка.

Ростислав Пацеляк в суде

По словам Хмары, вышеуказанная судья вынуждена была заключить его под стражу, ведь недавно Государственное бюро расследования (ГБР) предъявило Пацеляку свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений. Однако Кристина Константинова также назначила и залог в 1 млн грн.

Судья Кристина Константинова

Генеральный прокурор Украины Александр Супрун и активист Владимир Иванов доказали, что командир львовского "Беркута" Пацеляк принимал непосредственное участие в этих убийствах. Также у него есть действующий российский паспорт, за что он лишен гражданства Украины.

Хмара отметила, что с 2014 года Пацеляка не ограничили в передвижениях, несмотря на начатое расследование и суды. С тех пор он десятки раз ездил в Россию и имеет дружеские отношения с офицерами из Улан-Удэ.

"Адекватно объяснить причины своих поездок во враждебное государство не может. А также недавно обнаружено, что ему начисляется пенсия в РФ. Зачем?! И за какие заслуги, вопросы, пожалуй, риторические", — говорится в сообщении.

Супруга Степаны Хмары добавляет, что Пацеляк российский резидент, не получивший справедливого суда в Украине.

"В нашем государстве, к сожалению, нет справедливых судов, и правоохранительной системы. Здесь действует закон диких джунглей. Но есть организация "Нескорений Майдан", члены которой, уже долгих 10 лет ходят на эти суды, и есть наши невероятные, непокоренные активисты, преданные Украине. И они не сдадутся», — говорит Роксолана Хмара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-председатель Верховного суда продолжает получать миллионы от государства, хотя отстранен.