Руководил зверствами на Майдане: командира "Беркута" отпустили под смешной залог
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Фигурант имеет действующий российский паспорт и лишен гражданства Украины
Командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, под руководством которого убивали украинцев на Майдане, отпустили на свободу под залог в 1 млн грн. Деньги внес какой-то "красулин из оккупированного Донецка".
Как отмечает супруга политического и общественного деятеля, правозащитника, политзаключенного советских времен Степана Хмары Роксолана Хмара, Службе безопасности Украины (СБУ) уже давно пора заняться этими донецкими и их темными миллионами.
В пятницу, 16 августа, Печерский суд снова отпустил потенциального преступника. Так, судья Кристина Константинова выпустила под залог командира львовского "Беркута", руководившего зверствами на Майдане 18 февраля, Ростислава Пацеляка.
По словам Хмары, вышеуказанная судья вынуждена была заключить его под стражу, ведь недавно Государственное бюро расследования (ГБР) предъявило Пацеляку свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений. Однако Кристина Константинова также назначила и залог в 1 млн грн.
Генеральный прокурор Украины Александр Супрун и активист Владимир Иванов доказали, что командир львовского "Беркута" Пацеляк принимал непосредственное участие в этих убийствах. Также у него есть действующий российский паспорт, за что он лишен гражданства Украины.
Хмара отметила, что с 2014 года Пацеляка не ограничили в передвижениях, несмотря на начатое расследование и суды. С тех пор он десятки раз ездил в Россию и имеет дружеские отношения с офицерами из Улан-Удэ.
"Адекватно объяснить причины своих поездок во враждебное государство не может. А также недавно обнаружено, что ему начисляется пенсия в РФ. Зачем?! И за какие заслуги, вопросы, пожалуй, риторические", — говорится в сообщении.
Супруга Степаны Хмары добавляет, что Пацеляк российский резидент, не получивший справедливого суда в Украине.
"В нашем государстве, к сожалению, нет справедливых судов, и правоохранительной системы. Здесь действует закон диких джунглей. Но есть организация "Нескорений Майдан", члены которой, уже долгих 10 лет ходят на эти суды, и есть наши невероятные, непокоренные активисты, преданные Украине. И они не сдадутся», — говорит Роксолана Хмара.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-председатель Верховного суда продолжает получать миллионы от государства, хотя отстранен.