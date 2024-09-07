Загрязнение рек Сейм и Десна: стоит ли рисковать, покупая рыбу на рынке

Безопасно ли покупать рыбу на рынках

В реке Сейм в конце августа было обнаружено загрязняющее вещество, которое привело к масштабному мору рыбы. По этим причинам рыбу из этой реки потреблять нельзя, для Десны такие ограничения не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины в Facebook. Там отметили, что продолжают осуществлять меры по контролю над продажей рыбы в затронутом регионе.

"По результатам проведенных мероприятий на стихийных рынках и местах продажи водных биоресурсов в пострадавших регионах, фактов реализации рыбы, непригодной к употреблению, не обнаружено", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, там призвали сохранять бдительность и помнить, что рыба, которая продается на стихийных рынках без лицензии, может быть смертельно опасной.

Ученый НПП "Гетманский" Сергей Панченко сообщал, что Сейм понемногу очищается, но этот процесс может длиться до следующей весны.

Тем временем местные администрации в затронутых районах категорически запретили до поступления особого распоряжения купаться в Сейме, ловить там рыбу и использовать воду в хозяйственных нуждах.

В то же время для Десны такие ограничения вводили в конце августа, но затем их сняли. По данным Госэкоинспекции, там содержание кислорода в пределах нормы и фактов мора рыбы не было обнаружено.

Как сообщалось ранее, в Министерстве окружающей среды сообщили о том, что движение загрязненных веществ в реках Сейм и Десна в направлении Киева постепенно замедляется.