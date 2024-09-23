Россияне готовили силовой захват власти в Одессе: вмешалась СБУ

Предателем оказался житель Крыма

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила оперативно-боевую группу российской военной разведки в Одессе. Вражеский центр готовил силовой захват власти в городе.

Военная контрразведка СБУ задержала руководителя группы и его ближайшего подельника. Во время операции изъят значительный склад оружия и снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подготовка к захвату властей началась еще в начале полномасштабного вторжения России. Злоумышленники планировали штурмовать административные здания и атаковать украинские Силы обороны с тыла. После неудач на фронте группа перешла в режим ожидания. Летом 2024 г. она получила новые тайные задачи.

Возглавлял группу 49-летний житель оккупированного Крыма. После аннексии полуострова он переехал в Одессу, где создал несколько фиктивных организаций. Под видом деятельности по военной истории, экологии и юриспруденции формировались подпольные отряды снайперов, разведки, связи и штурмовая группа.

В состав вражеской ячейки завербовали более 20 человек с военным опытом или специальными навыками. Им обещали "должности" в оккупационной администрации в случае захвата Одессы. Группа действовала по принципам военной иерархии.

В ходе обысков изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение. Найдены также инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие с логотипами российских спецслужб и компьютерная техника с поличным.

Задержанным доложено о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, и создании незаконных вооруженных формирований. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие по другим участникам группы продолжается.

Ранее "Телеграф" также писал, что СБУ накрыла действующую в шести областях агентурную группу РФ. Предателей обнаружили даже в городских советах.