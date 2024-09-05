Харьковский банкир работал на Россию: СБУ задержала очередного агента, что он готовил

Ему грозит пожизненное заключение

В Харькове задержан банкир, принимавший участие в подготовке ракетных ударов по областному центру. Мужчина работал на гражданина РФ.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), 1 июля 2024 года задержали российского шпиона, который сотрудничал с руководителем отдела одного местного филиала популярного банка.

"По указанию россиянина фигурант разведывал локации украинских защитников, которые вовлечены в оборону Харькова. Для этого предатель объезжал территорию города на собственном авто и скрыто фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру. Кроме того, фигурант собирал для оккупантов информацию о местах и последствия воздушных ударов РФ по городу", — говорится в сообщении.

Полученные данные он передавал российскому шпиону через мессенджер, а также во время личных встреч. После каждой такой встречи банкир "подчищал" свои переписки, удаляя сообщения.

"Впрочем, такая конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала его информатора", — добавляют в пресс-службе.

Правоохранители во время обысков у предателя обнаружили телефон, с помощью которого он "сливал" данные о ВСУ и обстрелах.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступные действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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