Детей били и заставляли работать: в интернате на Закарпатье произошел громкий скандал

За дело взялся омбудсмен

В одном из детских домов-интернатов в Закарпатской области выявили случаи нарушения прав воспитанников. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации, избиении и вымогательстве личных средств.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, недавно мониторинговая группа Офиса омбудсмена во главе с его представителем в Закарпатской области Андреем Крючковым посетила вышеупомянутое учреждение.

По данным омбудсмена, воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. В ходе осмотра документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия по взаимопомощи в сборе яблок.

Кроме того, выяснилось, что директор дома-интерната избил воспитанника. Свидетелями этого стали его заместитель и другой воспитанник интерната, прекратившие применение физической силы.

Также у воспитанников требовали средства для того, чтобы покупать мебель в дом-интернат. Это подтверждено документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната. Кроме того, установлено, что все банковские карты с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора.

Представители Офиса омбудсмена выяснили, что для использования собственных средств с карт воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением". Двенадцать таких "заявлений", написанных одним почерком, обнаружили и с просьбой использовать средства в сумме 5100 гривен. Директор впоследствии объяснил, что за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитывается.

Представитель омбудсмена направил правоохранителям уведомление об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Работники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы.

"Отмечу, что такие нарушения прав воспитанников — это недопустимо! Ситуация нуждается в должном реагировании и наказании виновных", — подчеркнул Лубинец.

О каком заведении идет речь не сообщается. Однако, по данным СМИ, это интернат в городе Мукачево. В комментарии Общественному представительница Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан рассказала, что по факту выявленных нарушений следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 125, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области завершился судебный процесс над мужчиной, который ограбил несовершеннолетнего. Преступник напал на ребенка сзади и сорвал с его шеи золотую цепочку.