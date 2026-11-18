Украинцы получили предупреждение о землетрясении, в квартирах качались люстры

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В ночь на 18 ноября 2026 года во многих населенных пунктах Украины ощущались сильные подземные толчки – в квартирах раскачивались люстры. Зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера с эпицентром в Румынии.

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Украинцы получили оповещения о землетрясении, в квартирах раскачивались люстры

Главный центр специального контроля сообщил, что землетрясение зарегистрировали в 02:48:53 по киевскому времени на глубине 134 км. Украинцам на смартфоны пришли уведомления, например, для Каменца-Подольского было указано время землетрясения 02:49 и магнитуда 6,3.

Ночное уведомление содержало начальную оценку магнитуды землетрясения

Подземные толчки в Украине оценивались в 4–5 баллов Источник: gcsk.gov.ua

В сети появились видео, как во время землетрясения в Одесской области и в Киеве раскачивались люстры. Пишут, что предыдущее землетрясение такой мощности в регионе было в 1977 году, также с эпицентром в Румынии.

Украину трясет уже не впервые с начала ноября

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра сообщали о сильной вибрации: по словам очевидцев, местами открывались двери и осыпался потолок. Официальных сообщений о землетрясении в тот день не было. В сети предполагали, что вибрация была вызвана последствиями подрыва россиянами газопровода в Донецкой области, между Краматорском и Славянском.

Кроме того, Главный центр специального контроля зарегистрировал 10 ноября землетрясение магнитудой 2,2 на Буковине, а 17 ноября – магнитудой 2,8 в Днепропетровской области.

Станут ли землетрясения нормой для Украины

На территории Украины есть несколько сейсмически активных поясов. Из-за этого время от времени происходят землетрясения, но их мощность вряд ли может вызвать катастрофические разрушения.

Также эти явления не представляют прямой угрозы жизни людей. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины, сейсмолог Александр Кендзера.

Подземные толчки являются нормальным периодическим природным явлением для части Украины. Как объяснила старший научный сотрудник отдела сейсмической опасности Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Татьяна Амашукели, в Одесской и Николаевской областях, в частности, обычно ощущают отголоски глубокофокусной зоны Вранча в Румынии или землетрясений у Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине могут быть землетрясения. В нашей стране есть несколько главных сейсмически активных зон и регионов.