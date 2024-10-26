Россияне могли потерять вертолет возле Крыма: пропагандисты уже ноют

Предварительно вертолет упал из-за выхода из строя электроники

Россияне похоже вновь потеряли военный вертолет в Керченском проливе. Его модель пока неизвестна, хотя местные пропагандисты уже высказали некоторые предположения.

Об этом сообщил z-блогер Fighterbomber. Изначально он сообщил, что речь идет о военном вертолете Ка-27 морской авиации, но затем сообщил, что речь идет о Ка-52.

По его словам, крушение произошло в результате отказа авиационной электроники.

В конечном итоге, пропагандист убрал упоминание о модели вертолета, оставив лишь факт крушения.

Для справки: Ка-27 это советский палубный вертолет, ставший на вооружение в 1981 году. Его военная модификация используется в целях борьбы с подлодками, а гражданская для поисково-спасательных работ. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона долларов.

Ка-52 это ударный вертолет, предназначенный для уничтожения наземной и воздушной техники. Они приняты на вооружение лишь в 2011 году и оцениваются в 16 миллионов долларов за единицу.

Как сообщалось ранее, российская оккупационная армия недавно потеряла очередной Су-34 вместе с экипажем. Эти самолеты принимают участие в бомбардировке Украины.