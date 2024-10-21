В Судане сбили российский самолет: на борту могла быть важная "шишка"

На борту также могло быть оружие

В понедельник, 21 октября, в Судане сбили грузовой самолет, в котором, вероятно, находились россияне. По предварительной информации, самолет упал в зоне боевых действий — в Дарфуре.

Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на посольство Российской Федерации в стране.

"Представители СБР сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны, Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента", – говорится в сообщении.

Как сообщают другие СМИ, пилота самолета российской авиакомпании якобы пытались ослепить лазером в небе. Экипаж сообщил, что кабина пилотов была освещена зеленым лазером из высотного здания. Несмотря на сложившуюся ситуацию, командир воздушного судна решил продолжить полет.

Издание "Astra" сообщило о том, что грузовой самолет, вероятно, сбили по ошибке. Самолет Ил-76 был сбит в районе Малха в Северном Дарфуре.

По предварительным данным, его могли сбить бойцы RSF. По одной из версий на борту было оружие. Среди экипажа находился гражданин РФ и Кыргызстана. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

Позже появилась информация о том, что на борту сбитого в Судане самолета, вероятно, находился главный инженер компании Airline Transport Incorparation FZC, гражданин РФ Виктор Гранов. Утверждается, что он погиб. С ним на воздушном судне было еще несколько коллег.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Олекминском районе Якутии в России совершил аварийную посадку самолет Ан-3 АК "Борус". В результате происшествия один из пассажиров погиб.