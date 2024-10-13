В России упал самолет Ан-3: есть погибший, что известно (фото)

На месте работают соответствующие службы

В Олекминском районе Якутии в России совершил аварийную посадку самолет Ан-3 АК "Борус". В результате происшествия один из пассажиров погиб.

Об этом было сообщено в Telegram-канале МЧС республики Саха (Якутия). Там отметили, что инцидент случился в ночь на 13 октября.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в 1,5 км от г. Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК "Борус", — говорится в сообщении.

На борту находилось пять человек. Из них трое входили в состав экипажа, а еще двое были пассажирами.

"В готовности к реагированию 5 спасателей ГУ МЧС России по РС(Я) и 1 воздушное судно Ми-8 ХАСЦ МЧС России", — заявили в пресс-службе.

В пабликах тем временем пишут, что предварительной причиной происшествия стала якобы потеря тяги двигателя, что привело к его отказу. На месте сейчас продолжают работать все экстренные службы.

Справка: Ан-3 — версия грузопассажирского самолёта Ан-2 с турбовинтовым двигателем (спроектирован Омским моторостроительным КБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре в России разбился военный самолет. Приоритетной версией происшествия называют отказ техники.