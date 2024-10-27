В центрі Рівного запустили салюти на третьому році повномасштабки (відео)

Поліція зʼясовує деталі

В Україні йшов 977-й день повномасштабної війни з Росією, і в нашій країні заборонені салюти, петарди та інші вибухонебезпечні прилади. Проте жителів Рівного це не зупинило, вони посеред міста 27 жовтня запустили святковий салют.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони опублікували відповідне відео.

У дописі йдеться, що поліцію повідомили про інцидент. В тексті нижче можна переглянути відео.

Обережно! На опублікованих кадрах присутня ненормативна лексика.

Що кажуть правоохоронці

У поліції Рівненської області запевнили, що встановлюють осіб, причетних до запуску феєрверків.

"Сьогодні, 27 жовтня, близько 19 години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Тому тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років. Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

Як реагують українці

Люди прокоментували випадок із запуском салюту у центрі міста. Коментатори розгнівані тим, що сталось.

Раніше "Телеграф" писав, як покарали хлопця, який запускав салюти у Києві.