Доставка с "сюрпризом": В Луцке на отделении почты сдетонировала граната (видео)

Мужчина не придерживался правил

В воскресенье, 9 июня, в отделении "Новой почты" по ул. Соборности в Луцке раздался взрыв. Там сдетонировала учебная граната.

Об этом сообщает 12 канал. Отмечается, что житель Луцка заказал в интернете три пиротехнических имитационных гранаты, получив посылку, решил осмотреть их на почте.

Не соблюдая правил обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат. Она взорвалась.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Его здоровью угроз нет. Персонал почты не пострадал.

Напомним, что в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорнике предмет, похожий на гранату. Он сразу вызвал правоохранителей. Это не первая опасная находка в Киеве в эти дни. В Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие столкнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали стрелявшего в прохожих мужчину. Во время конфликта злоумышленник получил пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал жителю столицы в грудь.