Тернопіль знеструмлено в результаті нічної атаки: що кажуть енергетики та влада

Такого тернополяни ще не бачили за весь час вторгнення

Унаслідок нічної атаки дронами у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Від ночі в обласному центрі немає світла, лише під ранок енергетики заживили незначну частину міста. Не курсують тролейбуси, є перебої також з водопостачанням, передає кореспондент "Телеграфу".

Ця атака дронів стала найсерйознішою за наслідками за весь час вторгнення. Про це в етері "Київ24" повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Відомо, що БПЛА влучили в об’єкт енергопостачання НЕК "Укренерго". Через це енергетики змушені були ввести мережеві обмеження споживачів.

Наразі не відомо, коли світло з’явиться у споживачів. Згідно з повідомленням АТ "Тернопільобленерго", дрони поцілили в енергетичну інфраструктуру, спричинивши пошкодження. Про те, коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, наразі не повідомляють.

До цього у Тернополі, як і в інших містах України, діяли графіки погодинного вимкнення електрики. Вимикати мали лише одну чергу. Проте зараз вони не діють.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Україні ввели позапланові відключення світла. Без електрики навіть міста-мільйонники.