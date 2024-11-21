В Украине внеплановые отключения света: без электричества даже города-милионники

Электроэнергию просят потреблять экономно

В четверг, 21 ноября, внеплановые отключения света начали вводить в ряде крупных украинских городов. Это коснулось Киева, Запорожья, Днепра, Сум и еще ряда областей.

В "Укрэнерго" подтвердили, что в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления. При этом время отключений и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

На данный момент известно, что меры ограничения потребления будут действовать в следующем объеме:

14:00 — 19:00 — три очереди отключений.

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно — возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения", — говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

На фоне этого украинцев в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Справка: Экстренные отключения применяют, когда в Укрэнерго возникает потребность дополнительно сбалансировать энергосистему. Во время экстренных отключений свет может отсутствовать неопределенное время. Во время экстренных отключений графики не действуют. То есть, нет точной информации, через какое время появится свет.

Напомним, что утром 21 ноября во время массированной атаки в ряде областей Украины вводились экстренные отключения света.

В официальном Telegram-канале ДТЭК сообщалось, что экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Впоследствии сообщили, что аварийные графики отменены. Регионы вернулись к стабилизационным отключениям, в частности, Киев и область. А также была добавлена еще одна очередь в график.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.