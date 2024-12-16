Протаранили легковушку и слетели с моста: в Луганской области оккупанты устроили смертельное ДТП (видео)

В грузовике могли находиться оккупационные солдаты

В оккупированном россиянами Луганской области военный "Урал" врезался в легковой "Мерседес". После этого оба транспортных средства слетели с моста в воду.

Видео обнародовали российские пропагандистские telegram-каналы. Согласно информации украинского блогера Дениса Казанского, происшествие произошло в районе города Счастье на мосту через реку Сиверский Донец.

Согласно предварительной информации, "Мерседес" притормозил на мосту, чтобы аккуратно объехать яму, но в это время в него на скорости врезался "Урал". Оба автомобиля потеряли управления, после чего пробили ограждение и свалились в воду.

Более подробной информации пока не появилось, однако есть сообщения о том, что есть погибшие. На месте работали спасатели и медики.

По некоторой информации, "Урал" перевозил российских солдат.

Как сообщалось ранее, в Каменском районе российской Воронежской области в ночь на 13 декабря грузовик "Урал" с российскими военными столкнулся с автобусом, вывозивших раненых солдат. Из-за этого не менее пяти россиян погибли, а еще 46 получили травмы разной степени тяжести.