Протаранили легковик і злетіли з мосту: на Луганщині окупанти влаштували смертельну ДТП (відео)

У вантажівці могли бути окупаційні солдати

В окупованому росіянами Луганської області військовий "Урал" врізався у легковий "Мерседес". Після цього обидва транспортні засоби злетіли з моста у воду.

Відео оприлюднили російські пропагандистські телеграм-канали. За інформацією українського блогера Дениса Казанського, пригода сталася в районі міста Щастя на мосту через річку Сіверський Донець.

Згідно з попередньою інформацією, "Мерседес" пригальмував на мосту, щоб акуратно об’їхати яму, але в цей час у нього на швидкості врізався "Урал". Обидва автомобілі втратили керування, після чого пробили огорожу та впали у воду.

Докладнішої інформації поки не з’явилося, проте є повідомлення про те, що є загиблі. На місці працювали рятувальники та медики.

За деякою інформацією, "Урал" перевозив російських солдатів.

Як повідомлялося раніше, в Кам'янському районі російської Воронезької області в ніч проти 13 грудня вантажівка "Урал" з російськими військовими зіткнулася з автобусом, який вивозив поранених солдатів. Через це не менш п'яти росіян загинули, а ще 46 отримали травми різного ступеня тяжкості.