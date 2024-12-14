Автобус с раненым солдатами РФ въехал в военную машину. Много пострадавших, есть погибшие (видео)

Причина ДТП устанавливается

В России столкнулся автобус с ранеными военными и авто "УРАЛ" с другими военными. Известно, что 5 военнослужащих погибли, 46 ранены.

Как сообщает канал "ASTRA", опираясь на свои источники, инцидент произошел в Воронежской области.

Авария произошла в пятницу, 13 декабря, около 23:00 ночи. Машины столкнулись на трассе "Воронеж-Луганск" в Каменском районе Воронежской области.

""УРАЛ" с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими военными. В автобусе перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне. Об этом сообщили источники в экстренных службах региона, а также очевидцы аварии", — пишет канал.

На видео видно, что оба транспорта сильно пострадали, у одного из них бампер смяло до основания. В результате ДТП погибли оба водителя транспортов и 2 военнослужащих из "УРАЛА", один из автобуса. Приблизительно 46 военных получили ранения.

Официально в РФ эту аварию не комментировали, причины ее выясняются.

Напомним, в России горел важный военный объект в Новосибирске. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров, частично обрушилась крыша.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России недавно произошел зимний "апокалипсис", женщинам разрешили не работать.