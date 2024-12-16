Ребята заявили, что не понимали значения флага

В Башкирии (Башкортостан — субъект Российской Федерации) заставили извиниться парней, которые развернули флаг Российской империи и выложили фото в сеть. Россияне недовольны, что ребята оказались такими "слабыми" и извинились.

Бывший украинский нардеп-предатель, сбежавший в РФ, также недоволен слабостью "любителей империи". Он написал в Telegram, что парни должны были "умереть, а не сдаваться".

"В Башкирии заставили извиняться любителей имперского флага. Российские денацификаторы не удовлетворены, а Олег Царев не понял извинившихся "ребят". Но сказал, что им надо было умереть. Потому что это "по-русски". Это уже не первый случай именно в Башкирии. В прошлом году полиция тоже отбирала у людей имперское знамя", — рассказал волонтер. Сергей Стерненко.

Следует отметить, что "воспитательную беседу" с юными любителями Российской империи провели члены башкирской национальной организации правого политического толка "Башкорт". Она известна своими акциями в защиту национальных, политических и экономических прав башкирского народа. Легально функционировала на территории России в 2014-2020 годах, позже была запрещена и названа "сепаратистской".

Как говорится в ее Telegram-канале, парни, которые фотографировались с имперским флагом, извинились и сказали, что не понимают его значения. Там показали видео с их извинениями и новое фото – фото с флагом Башкортостана.

Для справки: Российская империя колонизировала Башкирию еще в 1557 году. С тех пор произошел ряд военных столкновений и восстаний башкирского народа против Российской империи, а также протесты и митинги против политики России. С 1600 по 1800 годы произошло восемь крупных восстаний башкирского народа. Российская империя жестоко подавляла протесты.

Например, восстание 1735—1740 гг. стало ответом на организацию российскими властями Оренбургской военно-политической экспедиции, которая имела целью установление колониальных порядков в Башкортостане. Карательная экспедиция русского генерала Румянцева во время подавления восстания убила, казнила или сослала на каторгу 40-60 тысяч башкир. Также было сожжено более 250 поселений и главная мечеть. Повстанцы продолжали вооруженную партизанскую борьбу на Урале. Некоторые башкирские историки считают репрессии 1735—1740 годов первым геноцидом башкирского народа. По оценкам американского историка Алтона Стюарта Доннелли погибла четверть башкирского населения.

Как сообщал "Телеграф", в январе 2024 года в Башкортостане, несмотря на двадцатиградусный мороз, прошли массовые акции протеста. Два дня подряд люди массово выходили на улицы после судебного приговора для активиста Фаиля Алсинова, защищавшего интересы коренных народов. Протестующие забросали полицию снежками, а в ответ получили слезоточивый газ, удары дубинками, разгон митинга и аресты.