Россияне замерзают в квартирах в Сибири в разгар зимы

На улице до -10C

В России в разгар зимы более 100 жилых домов осталось без отопления, ведь произошло две крупные коммунальные аварии в Новосибирске.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварий.

Первый прорыв произошел утром 14 декабря, тогда в подвал дома начала прибывать горячая вода из-за повреждения труб между бойлером и домом. Такой же прорыв произошел и в другом доме.

А вторая авария – прорыв водопровода диаметром 700 миллиметров. Эта труба соединяла котельную №1 и тепловую сеть Академгородка. На всех местах аварий работают коммунальные службы. Вернуть подачу тепла в дома жителям Академгородка пообещали к вечеру 14 декабря.

Заметим, что, по данным портала meteofor.com.ua, в Новосибирске, который является частью Сибири, морозная погода, ведь днем столбик термометра достиг -3 градусов, а ночью -7 градусов. Дальше будет немного теплее, но "минусовая" температура сохранится.

Напомним, что Турцию накрыл мощный снежный коллапс, охвативший 20 провинций страны. В районе Хэкимхан пять пастухов попали в снежную ловушку. Один из них скончался в больнице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России недавно произошел зимний "апокалипсис", женщинам разрешили не работать.