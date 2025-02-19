Россия запустила по Николаеву баллистику, в городе раздался мощный взрыв: первые подробности

в Воздушные силы ВСУ писали о скоростной цели

В среду, 19 февраля, в Николаеве раздался взрыв. В настоящее время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные паблики. Информацию о взрывах подтвердил Николаевский мэр Сенкевич.

"Был слышен взрыв. Выясняем", — написал мэр.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 09:22. Буквально в ту же минуту Воздушные силы ВСУ написали о скоростной цели, которая движется на Николаев.

Отбой воздушной тревоги в Николаевской области объявили в 09:30.

Так выглядит карта воздушных тревог:

Добавим, в ночь на среду, 19 февраля, россияне нанесли массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Одессе, Николаеве и Херсоне, в результате чего в трех регионах юга страны начались проблемы со светом, теплоснабжением и водоснабжением. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что местные власти работают над тем, чтобы ликвидировать последствия российской атаки.

Ранее "Телеграф" показал последствия атаки по Одессе. А также рассказывали, какой район пострадал 19 февраля.