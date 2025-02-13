Нападение готовилось не с той стороны? В Беларуси раздавались взрывы и жужжали дроны (видео)

Очевидцы говорили о работе ПВО

Звуки войны добрались и до Беларуси. Жители Гомеля в ночь на 13 февраля слышали взрывы.

Были жужжание БпЛА. В местных сообществах белорусы выкладывали видео и жаловались на событие.

Все началось еще до начала суток 13 февраля. В сети начали появляться видео и сообщения белорусов о возможной атаке БпЛА в районе города Гомель.

Очевидцы говорили о звуках взрывов, работе ПВО, а также зафиксировали в небе падение объектов в огне. Событие показали в самом Гомеле и в его окрестностях.

Стоит отметить, что именно в это время Россия атаковала Украину еще раз своими ударными дронами. Вероятно, что некоторые из них залетели на территорию Беларуси, которая случается не впервые.

Есть в сети также информация, что дроны попадали в селах Романовичи, Новая Белица и в микрорайоне Гомеля Волотов.

Расстояние от Гомеля до Украины – около 40 км. Смотрите местоположение города на карте.

Гомель — второй по величине город Беларуси, имеющий колоссальное стратегическое значение. Расположение около 40 километров от украинской границы стало одним из ключевых логистических центров для российской армии.

Через город проходят критически важные железнодорожные и автомобильные пути, используемые для военных перевозок. Функционирует также аэропорт, который использует, в том числе для военных целей и речной порт на реке Сож.

Промышленный потенциал Гомеля представлен ключом стратегических предприятий. Среди них – мощный химический завод, производящий минеральные удобрения, и завод сельхозмашиностроения. Особое значение имеет "Гомсельмаш" — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в регионе. В 40 километрах от города, в Жлобине, расположен Белорусский металлургический завод.

Высказывания Лукашенко о войне в Украине

Глава белорусского режима Александр Лукашенко постоянно отрицает участие Беларуси в войне в Украине. Хотя во время масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 г. российские войска заходили в Киевскую область из Беларуси.

Следует отметить, что Лукашенко постоянно делится циничными заявлениями об Украине. Например, недавно Лукашенко заявил, что Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь пойдет о территории.

Кроме того, как уверяет Лукашенко, Беларусь готова восстанавливать Украину после окончания войны. Он считает, что США этого не будут делать.

Ранее "Телеграф" писал, что на границу с Украиной Беларусь активно опрокидывает войска.