Из-за удара по Одессе? В Николаеве и Херсоне проблемы со светом: что известно

Проблемы со светом наблюдаются в трех крупных городах юга Украины

В ночь на среду, 19 февраля, россияне нанесли массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Одессе, Николаеве и Херсоне, в результате чего в трех регионах юга страны начались проблемы со светом, теплоснабжением и водоснабжением.

Как сообщает "Телеграф", в Херсоне и Николаеве после удара по Одессе начались перебои со светом. Об этом сообщили местные Telegram-паблики.

Далее появились сообщения, что свет понемногу начал возвращаться, но также стали сообщать о проблемах с отоплением.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что местные власти работают над тем, чтобы ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, россияне ударили по густонаселенному району Одессы. Известно об одном пострадавшем, однако без электро-, водо и теплоснабжения осталось много домов, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. В результате атаки были повреждены детская поликлиника и детский сад.

Над ликвидацией последствий российской атаки работают все коммунальные службы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 февраля россияне нанесли удар дронами по Киеву. Из-за этого произошло возгорание на складском помещении.