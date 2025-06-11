Вместо курортов. Как запретный пляж стал любимым для горожан в Запорожье (фото, видео)

Купание под запретом и даже может навредить — это не останавливает жителей Запорожья

В Запорожье — три главных городских пляжа: Центральный, Правобережный и тот, что на Павло-Кичкасе. Купаться здесь официально запрещено. Но людей это не останавливает — как только пригревает солнце, пляжи снова становятся излюбленным местом выходного дня.

Один из пляжей вызывает больше споров. Зону отдыха на Павло-Кичкасе в Заводском районе иногда называют "памятником коррупции". На его возведении пиарился бывший мэр. В зону отдыха вложены десятки миллионов гривен, но проект реализовали только частично.

Так должна выглядеть зона отдыха

Реализация – менее эффектна

Первые теплые дни сразу наполнили пляж отдыхающими

Пляж на Кичкасе вызывает вопрос и санитарным состоянием — течение Днепра здесь недостаточно сильное, поэтому в воде регулярно находят кишечную палочку, холерный вибрион и т.д. В 2025 году здесь повышен показатель химикатов. Говорят также об опасных водоворотах рядом с пляжем.

Местные пляж любят посещать уже много лет. Тем более, что подходы к нему обустроены — есть лестница и пологий заезд, кабинки для переодевания и т.д. Иногда они уже не в очень хорошем состоянии, хотя доделали его только за год до вторжения. Но отдыхающих это не смущает.

Спуск на пляж/ Фото Анна Новикова

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на центральном городском пляже упал уровень воды, что не улучшило его состояние, поэтому горожане все чаще выбирают пляж на Павло-Кичкасе, несмотря на возможные риски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на загрязнения, люди продолжают купаться в озере в Ровно. Оно загрязнено фекалиями.