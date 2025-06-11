Вместо курортов. Как запретный пляж стал любимым для горожан в Запорожье (фото, видео)
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Купание под запретом и даже может навредить — это не останавливает жителей Запорожья
В Запорожье — три главных городских пляжа: Центральный, Правобережный и тот, что на Павло-Кичкасе. Купаться здесь официально запрещено. Но людей это не останавливает — как только пригревает солнце, пляжи снова становятся излюбленным местом выходного дня.
Один из пляжей вызывает больше споров. Зону отдыха на Павло-Кичкасе в Заводском районе иногда называют "памятником коррупции". На его возведении пиарился бывший мэр. В зону отдыха вложены десятки миллионов гривен, но проект реализовали только частично.
Пляж на Кичкасе вызывает вопрос и санитарным состоянием — течение Днепра здесь недостаточно сильное, поэтому в воде регулярно находят кишечную палочку, холерный вибрион и т.д. В 2025 году здесь повышен показатель химикатов. Говорят также об опасных водоворотах рядом с пляжем.
Местные пляж любят посещать уже много лет. Тем более, что подходы к нему обустроены — есть лестница и пологий заезд, кабинки для переодевания и т.д. Иногда они уже не в очень хорошем состоянии, хотя доделали его только за год до вторжения. Но отдыхающих это не смущает.
После подрыва россиянами Каховской ГЭС на центральном городском пляже упал уровень воды, что не улучшило его состояние, поэтому горожане все чаще выбирают пляж на Павло-Кичкасе, несмотря на возможные риски.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на загрязнения, люди продолжают купаться в озере в Ровно. Оно загрязнено фекалиями.