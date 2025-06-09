Не для купания: какое из украинских озер возглавило рейтинг самых грязных (фото)

Несмотря на предупреждение эпидемиологов, люди продолжают купаться в водоеме

Озеро Басов Кут в Ровно одно из самых популярных мест для летнего отдыха среди горожан, тем более что реальной альтернативы у них нет. Но именно этот водоем по оценкам специалистов в этом году оказался самым проблемным.

Об этом говорится в сюжете "Сфера-ТВ". Однако еще два десятилетия назад ситуация была совсем другой. Причина ухудшения воды – несанкционированные сбросы из окрестных домов.

Откуда появилось название Басов Кут

Первое упоминание о местности Басов Кут датировано 1429 годом. О происхождении названия существует несколько версий. По одной из них, "Бас" — это имя или прозвище основателя поселения, а "Кут" означает отдаленное место, уголок. Другая гипотеза связывает название с турецким происхождением: мол, деревня принадлежала выходцу из Османской империи, возможно даже турецкому паше. Тогда местность сначала называли Пашиным Кутом, со временем Башиным, а впоследствии Басовым Кутом.

Площадь искусственного водоема составляет 104 га

Жители города Ровно уже давно привыкли отдыхать на берегу озера Басов Кут или Бесов треугольник, воды которого пополняет река Устья. В долине Устьи (глубина долины достигает 60 м, а ширина — 4 км), был создан искусственный водоем и с тех пор началась история озера Басов Кут.

Озеро, расположенное на юге города Ровно, имеет змеевидную форму и простирается с севера на юг. Его площадь составляет 104 га, длина – 3556 м, максимальная ширина – 463 м. Водоем достаточно глубокий: его средняя глубина равна 2 м, а в самых глубоких местах составляет более 3 м.

Почему в озере нельзя купаться

Местные жители вспоминают, что еще два десятилетия назад ситуация была совсем другой. В Басовом Куте каждое лето купались сотни людей. Пока же водоем страдает от загрязнения из фекалий и отходов жителей микрорайона.

Ежегодные тесты качества перед купальным сезоном показывают, что купание в озере опасно. Из-за неудовлетворительного состояния воды эпидемиологи не рекомендуют там купаться. По результатам недавних исследований в воде озера Басов Кут снова выявили отклонения от стандартов по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Специалисты предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к ряду заболеваний от кишечных инфекций до вирусных гепатитов и грибковых поражений. Причем симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько дней или недель после контакта с водой.

Слушают ли горожане предупреждения

Однако, несмотря на предупреждения, на пляже уже появляются первые отдыхающие. Люди охотно загорают, а из-за отсутствия реальной альтернативы некоторые даже решаются нырять в воду. Еще несколько лет назад спасатели говорили, что запретить плавать людям не могут.

Источник: Рівне Вечірне

Источник: Рівне Вечірне

Также на озере можно увидеть рыбаков. В то же время есть и жители, которые с осторожностью относятся к нынешнему состоянию водоема.

Напомним, среди множества водоемов Киева особое место занимает озеро Алмазное – самое большое озеро в пределах столицы Украины. Но купаться там запрещено.