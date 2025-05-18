Проблема не только в заводах. Где в Украине самая грязная вода (карта)

Загрязнение воды напрямую связано с близостью крупных городов и промышленных объектов

В Украине наибольшее загрязнение воды наблюдается в районах с высокой концентрацией промышленности, в частности, в Приазовье и вдоль Днепра. Речь идет о восточных и центральных регионах.

Об этом говорит заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонид Быцюра в комментарии РБК-Украина. По его словам, отдельную проблему здесь представляют затопленные шахты.

"Традиционно наибольшее загрязнение воды – возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье. Это центральная Украина, в частности Днепр, Запорожье и также Восток. Там отдельная проблема – затопленные шахты. Рядом ведутся боевые действия, и при отсутствии оборудования, электроэнергии, выкачать оттуда воду просто невозможно", – отмечает Леонид Быцюра и подчеркивает, что загрязнение воды напрямую связано с близостью крупных городов и промышленных объектов.

Где есть загрязнения воды

Такие индустриальные зоны есть и во Львовской области, но там их значительно меньше. На Франковщине, Тернопольщине, Хмельнитчине – точечные загрязнения сельско-хозяйственного и бытового происхождения, в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях – добавляется и более выраженное промышленное загрязнение.

Где есть загрязнения воды

Где есть загрязнения воды

Быцюра добавил, что на загрязнение также влияет и сельское хозяйство, потому что там используют пестициды, инсектициды, гербициды и другие средства защиты растений с химической основой и разным периодом распада. Все это смывается через грунтовые массивы и рано или поздно попадает в воду. Самый большой вред наносят свинокомплексы и птицефермы.

В то же время вода загрязняется и от коммунально-бытовых стоков. Там, где нет очистных сооружений, в воде могут быть микробиологические загрязнители, остатки фармацевтических препаратов и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля в Днепре на Приднепровском пляже местные жители заметили пятна мазута. Его днепряне периодически фиксируют в воде Днепра с начала года.