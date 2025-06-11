Замість курортів. Як заборонений пляж став улюбленим для містян у Запоріжжі (фото, відео)
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Купання під забороною та навіть може нашкодити — це не зупиняє мешканців Запоріжжя
У Запоріжжі — три головні міські пляжі: Центральний, Правобережний і той, що на Павло-Кічкасі. Купатися тут офіційно заборонено. Але людей це не зупиняє — щойно пригріває сонце, пляжі знову стають улюбленим місцем вихідного дня.
Один із пляжів викликає найбільше суперечок. Зону відпочинку на Павло-Кічкасі в Заводському районі іноді називають "пам’ятником корупції". На його зведенні піарився колишній міський голова. В зону відпочинку вкладені десятки мільйонів гривень, але проєкт реалізували лише частково.
Пляж на Кічкасі викликає питання і санітарним станом — течія Дніпра тут недостатньо сильна, тож у воді регулярно знаходять кишкову паличку, холерний вібрион тощо. У 2025 році тут підвищений показник хімікатів. Кажуть також про небезпечні вири поруч із пляжем.
Місцеві ж пляж люблять відвідувати вже багато років. Тим більше зараз підходи до нього облаштовані — є сходи та пологий заїзд, кабінки для перевдягання тощо. Іноді вони вже не в дуже гарному стані, хоча доробили його лише за рік до вторгнення. Та відпочивальників це не бентежить.
Після підриву росіянами Каховської ГЕС на центральному міському пляжі впав рівень води, що не покращило його стан, тож городяни все частіше обирають пляж на Павло-Кічкасі, попри можливі ризики.
Раніше "Телеграф" розповідав, що попри забруднення люди продовжують купатися у озері в Рівному. Воно забруднене фекаліями.