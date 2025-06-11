Замість курортів. Як заборонений пляж став улюбленим для містян у Запоріжжі (фото, відео)

Купання під забороною та навіть може нашкодити — це не зупиняє мешканців Запоріжжя

У Запоріжжі — три головні міські пляжі: Центральний, Правобережний і той, що на Павло-Кічкасі. Купатися тут офіційно заборонено. Але людей це не зупиняє — щойно пригріває сонце, пляжі знову стають улюбленим місцем вихідного дня.

Один із пляжів викликає найбільше суперечок. Зону відпочинку на Павло-Кічкасі в Заводському районі іноді називають "пам’ятником корупції". На його зведенні піарився колишній міський голова. В зону відпочинку вкладені десятки мільйонів гривень, але проєкт реалізували лише частково.

Так мала виглядати зона відпочинку

Реалізація - менш ефектна

Перші теплі дні одразу наповнили пляж відпочиваючими

Пляж на Кічкасі викликає питання і санітарним станом — течія Дніпра тут недостатньо сильна, тож у воді регулярно знаходять кишкову паличку, холерний вібрион тощо. У 2025 році тут підвищений показник хімікатів. Кажуть також про небезпечні вири поруч із пляжем.

Місцеві ж пляж люблять відвідувати вже багато років. Тим більше зараз підходи до нього облаштовані — є сходи та пологий заїзд, кабінки для перевдягання тощо. Іноді вони вже не в дуже гарному стані, хоча доробили його лише за рік до вторгнення. Та відпочивальників це не бентежить.

Спуск на пляж/ Фото Анна Новикова

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на центральному міському пляжі впав рівень води, що не покращило його стан, тож городяни все частіше обирають пляж на Павло-Кічкасі, попри можливі ризики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри забруднення люди продовжують купатися у озері в Рівному. Воно забруднене фекаліями.