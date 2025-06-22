Вместо степи – Мексика? На заповедном острове заметили кактусы (фото)

На скалах острова Хортица заметили цветущие кактусы.

Остров Хортица в Запорожье известен не только славным казацким прошлым, но и заповедником, где уживаются сотни видов растений и животных из Красной книги. Недавно к ним добавился мексиканский гость. На скалах Хортицы заметили кактусы. Они чувствовали себя хорошо, более того — цвели.

Фотографии появились в сети. По ним можно узнать гостя – это опунция, распространенная в Южной и Северной Америке, особенно в Мексике. Она насчитывает 300 видов и может оказаться настоящей проблемой. Опунция — неприхотливая, стойкая к засухе и даже может пережить зиму в открытом грунте, особенно если теплая погода.

Опунция на Хортице

Мексиканский кактус на Хортице

В Украине опунцию выращивали на юге и в центре Украины, как декоративный вид. В дикой природе опунцию чаще всего можно встретить в Одесской и Херсонской областях. Эти кактусы плодоносят, их "листья" можно употреблять в пищу животными, предварительно убрав колючки. Плоды иногда употребляют в пищу люди или как на Мальте — делают из них ликер. Завезенная в Австралию опунция стала настоящей проблемой, потому что чрезмерно разрослась.

Опунция может обильно плодоносить

Плоды опунции некоторые употребляют в пищу

Опунция почти не требовательна: выдерживает засуху, не боится жары, и даже после длительного увядания ее стебли снова пускаются в рост. Это растение умеет накапливать влагу – до 180 тонн воды на гектар в своих мясистых листьях-подушечках. Такого запаса достаточно, чтобы прокормить до пяти коров, если использовать опунцию в качестве корма. По данным исследований, это растение еще и очищает почву, воду и воздух, а также хорошо усваивает селен из засоленных земель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в поле в Украине заметили редкое животное. Она протяженностью около 30 сантиметров и занесена в Красную книгу.