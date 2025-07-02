Есть погибшие и раненые: появились новые детали взрыва под Житомиром (видео)

Взрыв произошел не на АЗС

На въезде в Житомир днем 2 июля прогремело два мощных взрыва. Местные власти говорят, что по меньшей мере два человека погибло и еще 15 получили ранения.

Об этом проинформировал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем telegram-канале. По его словам, вследствие взрыва пострадали частные домовладения.

"Призываю всех людей, которые планировали движение по трассе М-06 до конца дня воздержать от проезда возле Житомира пока будет работать оперативно-следовательские группы", — сказал он.

Стоит отметить, что источники "Телеграфа" в ОВА опровергают версию о том, что взрыв произошел на АЗС.

Кроме того "Телеграф" связался с PR-директором SOCAR Ukraine Еленой Осипчук, которая отметила, что в военное время комментировать подобные происшествия не могут. Вместе с тем, она заверила, что все сотрудники компании живы.

После взрыва трассу перекрыли в районе села Березин, для проезда в Житомир и из города людям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами. Горожан призвали закрыть окна из-за дыма.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре взорвался автомобиль прокурора Западной окружной прокуратуры города Юрия Коваля. Он успел выскочить из автомобиля и отделался ожогами и ранениями.