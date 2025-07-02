Є загиблі та поранені: з’явилися нові деталі вибуху під Житомиром - оновлено (відео)

Вибух стався не на АЗС

На в’їзді до Житомира вдень 2 липня пролунало два потужні вибухи. Місцева влада каже, що щонайменше двоє людей загинуло і ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у своєму telegram-каналі. За його словами, внаслідок вибуху постраждали приватні домоволодіння.

"Закликаю всіх людей, які планували рух трасою М-06 до кінця дня утримати від проїзду біля Житомира поки працюватиме оперативно-слідча група", — сказав він.

Оновлено: вибухи біля Житомира стались на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені, заявив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський.

Варто зазначити, що джерела "Телеграфа" в ОВА заперечують версію про те, що вибух стався на АЗС.

Крім того, "Телеграф" зв’язався з PR-директором SOCAR Ukraine Оленою Осипчук, яка зазначила, що у воєнний час коментувати подібні події не можуть. Водночас вона запевнила, що всі співробітники компанії живі.

Після вибуху трасу перекрили в районі села Березин, для проїзду до Житомира та з міста людям рекомендують скористатися альтернативними маршрутами. Городян закликали закрити вікна через дим.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі вибухнув автомобіль прокурора Західної окружної прокуратури міста Юрія Коваля. Він встиг вискочити з автомобіля і відбувся опіками та пораненнями.