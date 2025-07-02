В Житомире раздались взрывы: над городом поднялся сильный дым (видео)
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В сторону Киева сильная пробка
Взрыв в Житомире прогремел 2 июля. Воздушная тревога в регионе не объявлена.
За попередньою інформацією, вибух стався на східній околиці міста. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Обновлено: взрыв якобы произошел на складе промышленного предприятия в селе Березина. Об этом сказал председатель Глибочицкой общины Сокальский в комментарии Суспильному.
Очень много пострадало жилых и не жилых домов. В это время городской совет пишет, что на трассе в направлении Киева произошла детонация на автозаправке. Причины инцидента сейчас устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
Что известно о взрыве
Очевидцы отмечают, что якобы взорвалась одна из АЗС. Большой столб дыма поднимается в небо. Его видно из разных уголков города.
Информацию "Телеграфу" подтвердили в Национальной полиции. Есть ли раненые или травмированные, уточняют. На месте работают следователи и экстренные службы.
Местные телеграмм-каналы пишут, что с военными действиями это не связано. Воздушные Силы Украины тоже не фиксировали ракеты.
Эту новость успели подхватить российские телеграмм-каналы и написали, что совершен ракетный удар. Эта информация не соответствует действительности.
Также в сети пишут, что, возможно, взрыв произошел на складе. Он находится рядом с АЗС.
Полиция пока не комментировала произошедшее. Спасатели также не предоставляли информацию.
Движение транспорта на Житомирской трассе затруднено. На дороге огромные пробки.
Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре взорвался автомобиль прокурора Западной окружной прокуратуры города Днепр Юрия Коваля, который успел выскочить из машины. В результате Коваль получил ожоги и ранения.