В Житомире раздались взрывы: над городом поднялся сильный дым (видео)

В сторону Киева сильная пробка

Взрыв в Житомире прогремел 2 июля. Воздушная тревога в регионе не объявлена.

За попередньою інформацією, вибух стався на східній околиці міста. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Обновлено: взрыв якобы произошел на складе промышленного предприятия в селе Березина. Об этом сказал председатель Глибочицкой общины Сокальский в комментарии Суспильному.

Очень много пострадало жилых и не жилых домов. В это время городской совет пишет, что на трассе в направлении Киева произошла детонация на автозаправке. Причины инцидента сейчас устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Что известно о взрыве

Очевидцы отмечают, что якобы взорвалась одна из АЗС. Большой столб дыма поднимается в небо. Его видно из разных уголков города.

Информацию "Телеграфу" подтвердили в Национальной полиции. Есть ли раненые или травмированные, уточняют. На месте работают следователи и экстренные службы.

Местные телеграмм-каналы пишут, что с военными действиями это не связано. Воздушные Силы Украины тоже не фиксировали ракеты.

Эту новость успели подхватить российские телеграмм-каналы и написали, что совершен ракетный удар. Эта информация не соответствует действительности.

Также в сети пишут, что, возможно, взрыв произошел на складе. Он находится рядом с АЗС.

Полиция пока не комментировала произошедшее. Спасатели также не предоставляли информацию.

Движение транспорта на Житомирской трассе затруднено. На дороге огромные пробки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре взорвался автомобиль прокурора Западной окружной прокуратуры города Днепр Юрия Коваля, который успел выскочить из машины. В результате Коваль получил ожоги и ранения.