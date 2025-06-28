Днепр впервые атаковал КАБ, раздался взрыв: видео и все, что известно

КАБ считаются тяжелой целью для сбивания систем ПВО

В Днепре 28 июня днем раздался мощный взрыв. Мониторы писали, что город атаковали корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". Воздушные силы (ВС) предупреждали об угрозе КАБ для Днепропетровщины.

"Немедленно всем в укрытие, КАБ в направлении города", — писали мониторы.

Отмечается, что взрывы прогремели в пригороде Днепра. ПВО сбила КАБ в направлении города. В сети уже показали видео последствий работы ПВО по бомбе.

"По Днепру сработали новые КАБы с реактивными ускорителями", — пишут мониторы.

Отмечается, что КАБ впервые долетел до Днепра. Авиабомба залетела со стороны Запорожья. Через несколько минут после взрывов в 11:34 объявили отбой тревоги в городе.

Что известно о КАБ

Корректируемая авиационная бомба (КАБ) – один из видов авиационных боеприпасов, оснащенный аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности. Авиационные бомбы сбрасываются с самолета, они отделяются от держателей с небольшой скоростью принудительного отделения или под действием гравитации.

КАБ характеристика

Дальность разных КАБов:

УПАБ-1500В: 40-50 км при высоте сброса 14 км.

Гром-Э1: 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.

КАБ-500: дальность сброса не менее 2-9 км.

Модернизированный КАБ (на базе ФАБ): 60-80 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 27 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. По городу ударили баллистикой, есть погибшие и пострадавшие.