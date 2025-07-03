Огонь опрокидывается на дома: в Одесской области пытаются потушить масштабный пожар (фото, видео)
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Выяснилось, что горит сухая трава на площади около 10 гектаров
В Березовском районе Одесской области продолжается масштабный пожар на полях, который стремительно распространяется и угрожает населенным пунктам. Огонь начался у Донской Балки и уже распространился в обе стороны, охватывая большие площади сельскохозяйственных угодий.
Об этом пишут местные паблики. Пожар набирает силу — густой черный дым поднимается в небо, образуя высокий столб, который виден издалека.
По словам местных жителей, больше всего страдает район близ Марьяновки, где пламя уже перекинулось на жилые дома.
Местные жители сообщают о панике и угрозе безопасности их имущества и жизни. Из-за опасности огня движение транспорта в районе пожара временно перекрыто, что затрудняет подъезд спасателей и экстренных служб.
В ГСЧС Одесщины сообщили, что вблизи села Косовка горит сухая трава на площади около 10 гектаров. "Из-за порывов сильного ветра огонь быстро распространяется. Спасатели работают по повышенному номеру вызова", — говорится в посте.
Более 30 пожарных вместе с местными пожарными командами пытаются ликвидировать возгорание. Работы продолжаются.
Причины пожара выясняются, но, вероятно, огонь вспыхнул из-за неблагоприятных погодных условий и неосторожного обращения с огнем.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе месяц назад произошел пожар в кафе-ресторане "Икра", расположенном на 13-й станции Большого Фонтана.