Огонь опрокидывается на дома: в Одесской области пытаются потушить масштабный пожар (фото, видео)

Выяснилось, что горит сухая трава на площади около 10 гектаров

В Березовском районе Одесской области продолжается масштабный пожар на полях, который стремительно распространяется и угрожает населенным пунктам. Огонь начался у Донской Балки и уже распространился в обе стороны, охватывая большие площади сельскохозяйственных угодий.

Об этом пишут местные паблики. Пожар набирает силу — густой черный дым поднимается в небо, образуя высокий столб, который виден издалека.

По словам местных жителей, больше всего страдает район близ Марьяновки, где пламя уже перекинулось на жилые дома.

Где бушуют пожары на Одесчине

Местные жители сообщают о панике и угрозе безопасности их имущества и жизни. Из-за опасности огня движение транспорта в районе пожара временно перекрыто, что затрудняет подъезд спасателей и экстренных служб.

В ГСЧС Одесщины сообщили, что вблизи села Косовка горит сухая трава на площади около 10 гектаров. "Из-за порывов сильного ветра огонь быстро распространяется. Спасатели работают по повышенному номеру вызова", — говорится в посте.

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Более 30 пожарных вместе с местными пожарными командами пытаются ликвидировать возгорание. Работы продолжаются.

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Спасатели тушат пожар в Одесской области

Причины пожара выясняются, но, вероятно, огонь вспыхнул из-за неблагоприятных погодных условий и неосторожного обращения с огнем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе месяц назад произошел пожар в кафе-ресторане "Икра", расположенном на 13-й станции Большого Фонтана.