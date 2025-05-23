Дымом затянуло целый город. Сильный пожар в Тернополе (фото, видео)

Горит на площади в 300 квадратных метров.

В Тернополе вспыхнул сильный пожар. Дым настолько густой и черный, что видно из всех уголков города.

По предварительной информации, загорелся склад на улице Объездная (обход Тернополя). На месте происшествия работает много пожарных, сообщают очевидцы.

Кроме спасателей на месте происшествия работает патрульная полиция. Ее работники разворачивают проезжающие мимо автомобили. Сообщают, что на месте пожара очень плохая видимость для проезда.

"Патрульные временно перекрыли движение транспорта на месте пожара из-за плохой видимости", — сообщила старший инспектор патрульной полиции Виталия Щупляк.

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа" из Тернополя, сейчас в городе не слышно запаха горелого. Информация не касается микрорайонов, приближенных к эпицентру возгорания.

"23 мая в 13:07 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Объездной в городе Тернополь. Спасатели оперативно прибыли на место вызова. Как выяснилось, возгорание возникло в торгово-складских помещениях. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 20 спасателей. м²", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Одесской области вспыхнул масштабный пожар. Черный дым виднелся в километрах.