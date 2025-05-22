В Одесской области вспыхнул масштабный пожар: черный дым виднелся за километры (видео)

Возгорание масштабное

Пожар в Измаиле Одесской области произошел 22 мая. Густой черный дым был виден по всему городу.

Об этом сообщают местные паблики Одессы. "Телеграф" обратился в пресс-службу Одесской области, чтобы прокомментировали событие.

Спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина говорит, что пока информации нет. Пожарные работают на месте, информация будет позже.

Причина пожара, последствия, а также информация о пострадавших отсутствует.

На кадрах, публикуемых в телеграм-канале, видно, что возгорание масштабное. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, взрывов, связанных с войной, не было.

Напомним, в среду, 21 мая, произошел масштабный пожар на территории Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Столб дыма был виден за километры. Якобы возгорание произошло во время проведения ремонтных работ. Во время пожара на Белоцерковской ТЭЦ, к сожалению, погибли два человека.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге горела больница.