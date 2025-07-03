Вогонь перекидається на будинки: на Одещині намагаються загасити масштабну пожежу (фото, відео)

З'ясувалося, що горить суха трава на площі приблизно 10 гектарів

У Березівському районі на Одещині триває масштабна пожежа на полях, яка стрімко поширюється й загрожує населеним пунктам. Вогонь почався біля Донської Балки і вже поширився в обидві сторони, охоплюючи великі площі сільськогосподарських угідь.

Про це пишуть місцеві пабліки. Пожежа набирає неабиякої сили — густий чорний дим здіймається в небо, утворюючи високий стовп, який видно здалеку.

За словами місцевих жителів, найбільше страждає район поблизу Мар'янівки, де полум'я вже перекинулося на житлові будинки.

Де вирують пожежі на Одещині

Місцеві жителі повідомляють про паніку та загрозу безпеці їхнього майна і життя. Через небезпеку вогню рух транспорту в районі пожежі тимчасово перекрито, що ускладнює під'їзд рятувальників та екстрених служб.

У ДСНС Одещини повідомили, що поблизу села Косівка горить суха трава на площі близько 10 гектарів. "Через пориви сильного вітру вогонь швидко розповсюджується. Рятувальники працюють за підвищеним номером виклику", — йдеться в дописі.

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Понад 30 пожежників разом із місцевими пожежними командами намагаються ліквідувати загоряння. Роботи тривають.

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Рятувальники гасять пожежу на Одещині

Причини пожежі наразі з'ясовуються, але, ймовірно, вогонь спалахнув через несприятливі погодні умови та необережне поводження з вогнем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі місяць тому сталася пожежа в кафе-ресторані "Ікра", розташованому на 13-й станції Великого Фонтану.