В Киеве вспыхнул масштабный пожар: все вокруг в черном дыму, что горит (видео)

Возгорание могло случиться в пиццерии

В Киеве на Позняках произошел серьезный пожар. Загорелся один из МАФов и огонь очень быстро перекинулся на те, что стоят с ним рядом.

Соответствующее видео было опубликовано в местном паблике в Telegram. На кадрах видно, что над линией магазинов поднимается в небо густой дым.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько было людей в магазинах на момент возгорания и были ли они в это время там вообще.

Еще один паблик отмечает, что по предварительной информации, возгорание могло случиться в пиццерии.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. В настоящее время уже известно, что возгорание удалось ликвидировать.

На данный момент никакие официальные источники не сообщали пока о происшествии. Причина возникновения возгорания пока еще остается неизвестной. Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе случился пожар в многоэтажном доме на улице Литературной, 35. Это жилой комплекс Жемчужина. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже. Через окна этой квартиры валил черный и густой дым.