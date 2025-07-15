Сезон тихой охоты в Винницкой области: куда ехать за полной корзиной грибов

Раскрываем секретные места для сбора урожая

После теплых дождей в лучших локациях Винницкой области можно собрать полную корзину грибов всего за несколько часов.

Самые перспективные места – леса вокруг Казатина, Немирова, Барского района и окрестности Калиновки. "Телеграф" расскажет, где именно искать грибы, как избежать отравления и что говорит закон о сборе лесных даров.

Лучшие грибные локации Винницы

Казатинский район остается одним из самых популярных направлений для "тихой охоты" благодаря большим лесным массивам. Леса вокруг Казатина славятся белыми грибами, подосиновиками и шампиньонами. Местные грибники советуют ехать сюда рано утром, когда конкуренция минимальная.

Казатин на карте

Винница радует урожаем

Леса Турбовской общины возле села Журава уже несколько лет подряд радуют стабильным урожаем маслят и груздей. Село Муховцы в Винницком районе также популярно среди грибников. Литинская община вокруг села Петрик богата польскими грибами, опятами и белыми грибами.

Вот такие грибы появились после дождя

Настоящей жемчужиной считают Черный лес под Калиновкой и леса Сосонки и Медведки. Здесь растут качественные боровики, особенно активно появляющиеся после дождливых дней.

Сосонка, Медведка на карте

Немировщина и окрестности сел Воробьевка и Дубмасловка — традиционные грибные места, где после обильных осадков грибники собирают урожай целыми мешками. Барский район в июне-июле радует лисичками, маслятами и белыми грибами, а во второй половине лета здесь появляются опята.

Урожай 2025 года

Барский район на карте

В лесах Шаргородщины

А это в Барском районе

Хмельницкий район предлагает несколько перспективных локаций. Леса возле сел Кожухов, Березная и Гута после дождя дают хороший урожай опят. На Калиновской трассе грибники регулярно находят маслята и лисички. Под селами Лозовая и Думенки время от времени попадаются белые грибы. Село Нападовка также известно своими грибными местами.

Хмельницкий район на карте

Урожай с Хмельниковщины

В Жмеринском районе возле села Покутино собирают белые грибы, подберезовики и маремухи. Местные грибники утверждают, что после дождя грибы здесь появляются уже через день-два.

Неплохие запасы на зиму

Сутисковская община в Винницком районе славится Сутисковским лесничеством с крупными видами грибов. Смешанные леса дают стабильный урожай сыроежек и подберезовиков. Рядом расположена Тывровская община с центром в поселке Тывров, где есть перспективные лесные массивы для сбора грибов.

Тивров на карте

Даже в пределах самой Винницы в Лесопарке опытные "тихополовцы" иногда находят белые грибы и другие ценные виды. В городских лесных зонах после дождя появляются опята и сыроежки, но их быстро разбирают местные жители.

Лесопарк, Винница

Находка в Лесопарке

Когда и как искать

Идти за грибами лучше в 6 утра, пока прохладно. После дождя без грома грибы активно растут. Если гремит – лучше подождать день-два.

Грибы нужно выкручивать, а не срезать – так лучше для грибницы. Большие экземпляры следует оставлять для размножения. Обязательно брать с собой плетеную корзину или ведро – в пакете грибы "задыхаются".

Сыроежки растут кучками у пней. Подберезовики – поодиночке между деревьями, их трудно заметить из-за коричневых шляпок. Маремухи всегда растут группами.

Во влажную погоду ищите грибы на холмах и лужайках. В сухую – в тени и низовьях.

Сезонный календарь грибника

Лучшее время для сбора грибов – с апреля по ноябрь, когда для успешного сбора грибов должны быть соответствующие погодные условия. Сейчас в середине июля продолжается пик летнего сезона.

Май-июнь приносит сыроежки и первые лисички. Июнь-август — основной урожай белых грибов, маслят, лисичек и опят. Сентябрь-октябрь — сезон груздей и сыроежек, который длится до глубокой осени.

Календарь грибника

Опытные грибники говорят, что лучшие результаты дает сбор в период растущего месяца, когда грибы содержат больше влаги и лучше растут.

Опасные двойники

Бледная поганка – самая опасная. Ее легко спутать с шампиньонами. Главный признак ядовитого гриба – белое "яичко" у основания ножки.

Бледная поганка

Ненастоящие опята похожи на настоящие, но у них нет белой юбочки под шляпкой. Еще они плохо пахнут и имеют желтые пластинки. И даже некоторые виды мухоморов можно спутать со съедобными грибами.

Мухомор можно спутать с съедобным грибом

Симптомы отравления – тошнота, рвота, боль в животе – обычно появляются через 1-24 часа. При первых признаках – сразу обращайтесь к врачу.

Где запрещено собирать

В обычных лесах сбор грибов для личного потребления разрешен без ограничений. В заповедниках и национальных парках можно собирать только для себя, без коммерции, но требуется разрешение для заготовки. В объектах заповедного режима сбор полностью запрещен.

Штрафы применяются только в защитных зонах или при коммерческом сборе без разрешения – от 425 до 850 гривен.

Запретные места:

Национальные парки

Заповедники

Ботанические сады

Дендропарки

Территории у табличек "Заповедная зона"

Не стоит собирать даже в разрешенных лесах:

У дороги с большим движением

Вблизи заводов и предприятий

На старых мусорниках

В промышленных зонах

Июль — отличное время для сбора грибов в Винницкой области. Соблюдайте правила безопасности, собирайте только знакомые грибы и помните о предосторожности в военное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о секретных местах Закарпатья, о которых знают только местные. Там можно найти и белые грибы, и "королевские" трюфели.