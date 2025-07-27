Некрасивий, але смачний: рідкісний делікатесний гриб знайшли під Луцьком (фото)

Такий гриб легко пропустити через темний колір

На Волині грибники зустріли рідкісний для наших країв гриб — чорну лисичку. У Європі його вважають делікатесом.

Про це повідомили користувачі мережі у спільноті "Грибники Волині" у Facebook. Зазначається, що гриби було знайдено 26 липня у селі Струмівка, у передмісті Луцька.

"Тихе полювання вдалося. Тепер є ще одне місце з досить рідкісними чорними лисичками", — йдеться в повідомленні.

Чорна лисичка

Гриби ростуть кластерами

Виглядає не дуже апетитно

Автор фото у коментарях зазначила, що з них виходить чудова приправа.

Як відомо, цей гриб називається лійочник ріжковидний, проте в побуті його частіше називають чорною лисичкою. Поширений він практично по всій помірній зоні північної півкулі — її можна знайти від Європи до Японії і навіть у США. В Україні його можна знайти на правобережній частині країни у лісостепу та в горах.

У їжу вживаються лише шапки, які перед приготуванням треба відварити 15 хвилин. Потім їх можна варити, смажити чи сушити. У кухнях європейських країн його також використовують для приготування соусів та приправ.

Раніше "Телеграф" розповідав про грибні місця Вінницької області. Ми писали, де шукати гриби, як уникнути отруєння і що каже закон про збирання лісових дарів.