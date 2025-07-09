От белых грибов до "королевских" трюфелей: секретные места Закарпатья, о которых знают только местные

Все секреты успешного сбора и ТОП-места, где уже растут грибы

Закарпатье по праву считается грибной столицей Украины. Местные даже шутят, что к гербу области пора бы дорисовать гриб. После теплых дождей карпатские леса изобилуют белыми грибами, лисичками, подосиновиками и даже трюфелями.

Лучшие места – это леса вокруг озера Синевир, села Лумшоры, Драгово и окрестности горных районов. "Телеграф" расскажет, где именно искать грибы, когда ехать и что нужно знать о безопасности в карпатских лесах.

Где точно можно найти грибы

Синевирская долина и окрестности

Озеро Синевир – настоящая мекка для грибников, но важно знать, где именно можно собирать. НПП "Синевир" имеет разные зоны: в рекреационных и хозяйственных зонах собирать грибы для собственных нужд разрешено, но запрещено это делать в заповедных зонах вокруг самого озера. В этой местности любители кемпинга разбивают палатки в разрешенных местах, наслаждаясь красотой окрестных лесов и свежим горным воздухом.

Озеро Синевир на карте

Лето 2025 года

Село Лумшоры прославилось не только карпатским джакузи – купанием в чанах с сероводородной водой, но и богатыми грибными лесами. Местные говорят, что после дождя здесь можно собрать несколько корзинок за утро.

Лумшоры на карте

Урожай 2025, Закарпатье

Мукачевское направление

Грибники с опытом советуют ехать в глухие села Мукачевского района:

Микулинцы — смешанные леса, много подберезовиков

— смешанные леса, много подберезовиков Ильковцы – славится белыми грибами

– славится белыми грибами Счастливое — маслята и лисички

— маслята и лисички Крытое — подосиновики и польские грибы

Сморчки (морщины), Мукачево

Микуловцы, Счастливое, Ильковцы, Грибовцы на карте

Грибы Закарпатья

Село Грибовцы (название говорит само за себя) и Тростяница тоже не подведут. Здесь есть и хвойные и смешанные леса с разнообразными грибами.

Свалявщина

В Свалявском районе достойны внимания:

Родникова Гута — особенно много подберезовиков

— особенно много подберезовиков Солочин — белые грибы и маслята

Родникова Гута, Солочин на карте

Раховский и Перечинский районы

Эти районы – лидеры по количеству грибов на Закарпатье. Раховщина славится высокогорными грибами, а Перечинщина – разнообразием видов в смешанных лесах.

Урожай Раховщины

Белые грибы в Закарпатье

Другие перспективные села

Драгово, Вышка и Колочава – традиционные грибные места с хорошими урожаями. Здесь грибы растут практически везде: от опушки до горных склонов.

Иршавщина, Великоберезнянщина и Межгорье тоже радуют грибников, хотя, как говорят местные, "сегодня много здесь, завтра — на Раховщине". Все постоянно меняется.

Урожай Иршавщины

Рокосово вблизи Хуста

Какие грибы когда искать

Майские сюрпризы (конец мая — начало июня)

Первая грибная волна длится всего 1-2 недели. Грибы ранней весной можно найти только в хорошо прогретых солнцем местах. Первыми появляются:

Сморчки (морщины) — условно съедобные, в Европе считаются деликатесом

(морщины) — условно съедобные, в Европе считаются деликатесом Белые грибы — первые экземпляры

— первые экземпляры Сыроежки и подберезовики

Летнее разнообразие (вторая половина июня — июль)

Вторая волна – настоящий грибной праздник, который длится несколько недель. В лесах Карпат появляется большинство съедобных грибов:

Маслята — в сосновых лесах и мховых полянах

— в сосновых лесах и мховых полянах Лисички – не червивые, растут в смешанных лесах

– не червивые, растут в смешанных лесах Первые белые грибы – в светлых лесах без густой подстилки.

Осенний бум (август — ноябрь)

Третья волна — самая продолжительная и богатая. С начала августа по начало ноября:

Подберезовики — у берез в смешанных лесах

— у берез в смешанных лесах Подосинники — рядом с лиственными деревьями

— рядом с лиственными деревьями Опята — большими колониями на пнях

— большими колониями на пнях Рыжики – в молодых хвойных лесах

– в молодых хвойных лесах Белые грибы – в светлых лесах, под дубами и буками

Календарь грибника

Уникальные грибы Закарпатья

Король грибов – белый гриб

Закарпатские грибники до того избалованы высокими урожаями белых грибов, что кроме них редко берут другие виды. Местные называют белый гриб по-разному: "щиряк", "беляк", "баба", "войт", "гриб правдивый".

Белый гриб, найденный вблизи Тишева на Закарпатье

Говорят, что иногда вес одного карпатского белого гриба может достигать 4 килограммов! Секрет успеха: найдя один белый гриб, тщательно обыщите вокруг – грибница разрастается большими кругами.

Карпатские трюфели

В высокогорьях Карпат трюфели не редкость. Местные жители называют их "хруполь", "брюля", "земляное сердце". Обнаруживают их обычно в смешанных лесах под старыми дубами с середины августа.

Белый трюфель

Всего на Карпатских склонах произрастает более 300 видов грибов – это самый чистый экологический продукт Карпат! Белка в грибах содержится больше, чем в мясе или рыбе.

Секреты опытных грибников

Лучшее время для сбора

Ранним утром — с 6 до 9 часов. Грибы еще свежие, роса не высохла, людей меньше. Позже становится жарко, грибы увядают на солнце.

После дождя ждите 2-3 дня, особенно когда температура ночью не ниже 17 градусов – тогда появляется больше грибов. Народная примета: "Пожелтевшая береза — пора по грибы".

В начале сезона ищите там, где земля быстрее прогревается – южные склоны гор, лужайки, окраины горных долин. В жару наоборот – северные склоны, влажные места, покрытые мхом.

Народные приметы Карпат

Зацвела рябина – появились майские грибы.

Достигли семена осины — пора собирать подосиновики

Затянулись дожди — груздей не жди

Есть волнушки — скоро будут грузди

Помните места

Запоминайте свои грибные места – грибница живет на одном месте годами. Где нашли грибы в этом году, будут и в следующем. Опытные грибники имеют секретные точки, куда возвращаются каждый сезон.

Так выглядит грибница

Безопасность – самое важное

Опасные двойники

Бледная поганка – самый опасный из всех грибов. Даже маленький кусочек может нанести непоправимый вред здоровью. Яд поражает печень и почки, симптомы появляются, когда человеку уже невозможно помочь. Характерный признак — "яичко" в основе ножки.

Бледная поганка

Мухоморы всех видов сильно ядовиты: красный, зеленый, зловонный, пантерный, белый. Отравление красным мухомором поначалу вызывает приступы гнева.

Мухомор можно спутать с съедобным грибом

Ненастоящие опята похожи на съедобные, но имеют неприятный запах и желтые пластинки, тогда как настоящие пахнут приятно и имеют белые пластинки.

Ненастоящие опята

Правила безопасного сбора

Основные принципы:

Берите только знакомые грибы – если сомневаетесь, не рискуйте

Сырые грибы пробовать запрещено

Не собирайте старые, перезрелые грибы – они часто ядовиты

Не прикасайтесь к подозрительным грибам даже руками

Где нельзя собирать:

Минимум 100 метров от автотрасс — грибы впитывают тяжелые металлы

Вблизи промышленных объектов

В заповедных зонах (обозначены табличками)

Первая помощь

Первые признаки отравления появляются через 30 минут – 2 часа: тошнота, боли в животе, рвота, диарея. Сразу вызывайте медиков и очистите желудок. Не выбрасывайте недоеденные грибы – они помогут определить вид отравления.

Что говорит закон

За сбор грибов для себя штрафов нет. Можете спокойно ездить в лес с корзиной – закон это позволяет. Украинцы, собирающие дикороссы для домашнего обихода, могут не волноваться.

Запреты и штрафы

Новый закон №9665 от октября 2024 значительно увеличил штрафы за НЕзаконный сбор:

Гражданам : от 425 до 850 гривен (ранее было 17-51 грн)

: от 425 до 850 гривен (ранее было 17-51 грн) Должностным лицам: от 1700 до 5100 гривен

Где запрещено в Закарпатье

Заповедные зоны строгого режима (собирать запрещено):

Карпатский биосферный заповедник – заповедные зоны (не все 39 485 га, а только зоны строгого заповедания в Раховском, Тячевском, Хустском и Виноградовском районах)

Карпатский биосферный заповедник на карте

НПП "Синевир" – только заповедные зоны вокруг озера и другие зоны строгого заповедания (в рекреационных зонах собирать можно)

– только заповедные зоны вокруг озера и другие зоны строгого заповедания (в рекреационных зонах собирать можно) НПП "Ужанский" — буковые леса "Тиха" и "Стужица" и другие заповедные участки

НПП "Ужанский" на карте

НПП "Зачарованный край" — болото "Черные багульники" и заповедные участки

НПП "Зачарованный край" на карте

Конкретные запрещенные объекты:

Долина нарциссов (Хустской район)

Урочище "Черное Багульник"

Все территории с табличками "Заповедная зона"

19 заказников общегосударственного значения

"Долина нарциссов" на карте

Краснокнижные грибы — штраф от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов. К таковым относятся горный яичник, гериций коралловидный и другие редкие виды.

Что брать с собой

Собираясь на грибную охоту в карпатские леса, самое главное – правильно подготовиться. Основа успешного похода – это плетеная корзина или ведро, ведь в полиэтиленовых пакетах грибы быстро задыхаются и портятся. Обязательно возьмите острый нож для аккуратной срезки, чтобы не повредить грибницу.

Одежда должна быть закрытой – длинные брюки и рубашка с рукавами защитят от клещей, царапин от веток и комаров. Обувь выбирайте водостойкую с хорошей подошвой, ведь придется много ходить по влажной лесной подстилке, иногда через ручьи.

В карпатских лесах можно провести целый день, поэтому не забудьте воду и легкий перекус. Телефон с полным зарядом – это вопрос безопасности, особенно если идете в незнакомые места. Репеллент от комаров и клещей будет очень кстати, особенно летом.

Опытные грибники советуют брать палку для разгребания листьев – под ними часто прячутся лучшие экземпляры. Небольшой фонарик тоже пригодится, ведь в густом карпатском лесу может быть довольно темно даже днем.

Грибной сезон в Закарпатье довольно щедрый. Главное — знать, где искать, когда ехать и как не отравиться. Помните: лес – это не только грибы, но и отдых для души среди невероятной красоты карпатской природы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о грибных местах на Львовщине. Мы рассказывали, куда ехать за грибами, чтобы принести домой полную корзину.