От белых грибов до "королевских" трюфелей: секретные места Закарпатья, о которых знают только местные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все секреты успешного сбора и ТОП-места, где уже растут грибы
Закарпатье по праву считается грибной столицей Украины. Местные даже шутят, что к гербу области пора бы дорисовать гриб. После теплых дождей карпатские леса изобилуют белыми грибами, лисичками, подосиновиками и даже трюфелями.
Лучшие места – это леса вокруг озера Синевир, села Лумшоры, Драгово и окрестности горных районов. "Телеграф" расскажет, где именно искать грибы, когда ехать и что нужно знать о безопасности в карпатских лесах.
Где точно можно найти грибы
Синевирская долина и окрестности
Озеро Синевир – настоящая мекка для грибников, но важно знать, где именно можно собирать. НПП "Синевир" имеет разные зоны: в рекреационных и хозяйственных зонах собирать грибы для собственных нужд разрешено, но запрещено это делать в заповедных зонах вокруг самого озера. В этой местности любители кемпинга разбивают палатки в разрешенных местах, наслаждаясь красотой окрестных лесов и свежим горным воздухом.
Село Лумшоры прославилось не только карпатским джакузи – купанием в чанах с сероводородной водой, но и богатыми грибными лесами. Местные говорят, что после дождя здесь можно собрать несколько корзинок за утро.
Мукачевское направление
Грибники с опытом советуют ехать в глухие села Мукачевского района:
- Микулинцы — смешанные леса, много подберезовиков
- Ильковцы – славится белыми грибами
- Счастливое — маслята и лисички
- Крытое — подосиновики и польские грибы
Село Грибовцы (название говорит само за себя) и Тростяница тоже не подведут. Здесь есть и хвойные и смешанные леса с разнообразными грибами.
Свалявщина
В Свалявском районе достойны внимания:
- Родникова Гута — особенно много подберезовиков
- Солочин — белые грибы и маслята
Раховский и Перечинский районы
Эти районы – лидеры по количеству грибов на Закарпатье. Раховщина славится высокогорными грибами, а Перечинщина – разнообразием видов в смешанных лесах.
Другие перспективные села
Драгово, Вышка и Колочава – традиционные грибные места с хорошими урожаями. Здесь грибы растут практически везде: от опушки до горных склонов.
Иршавщина, Великоберезнянщина и Межгорье тоже радуют грибников, хотя, как говорят местные, "сегодня много здесь, завтра — на Раховщине". Все постоянно меняется.
Какие грибы когда искать
Майские сюрпризы (конец мая — начало июня)
Первая грибная волна длится всего 1-2 недели. Грибы ранней весной можно найти только в хорошо прогретых солнцем местах. Первыми появляются:
- Сморчки (морщины) — условно съедобные, в Европе считаются деликатесом
- Белые грибы — первые экземпляры
- Сыроежки и подберезовики
Летнее разнообразие (вторая половина июня — июль)
Вторая волна – настоящий грибной праздник, который длится несколько недель. В лесах Карпат появляется большинство съедобных грибов:
- Маслята — в сосновых лесах и мховых полянах
- Лисички – не червивые, растут в смешанных лесах
- Первые белые грибы – в светлых лесах без густой подстилки.
Осенний бум (август — ноябрь)
Третья волна — самая продолжительная и богатая. С начала августа по начало ноября:
- Подберезовики — у берез в смешанных лесах
- Подосинники — рядом с лиственными деревьями
- Опята — большими колониями на пнях
- Рыжики – в молодых хвойных лесах
- Белые грибы – в светлых лесах, под дубами и буками
Уникальные грибы Закарпатья
Король грибов – белый гриб
Закарпатские грибники до того избалованы высокими урожаями белых грибов, что кроме них редко берут другие виды. Местные называют белый гриб по-разному: "щиряк", "беляк", "баба", "войт", "гриб правдивый".
Говорят, что иногда вес одного карпатского белого гриба может достигать 4 килограммов! Секрет успеха: найдя один белый гриб, тщательно обыщите вокруг – грибница разрастается большими кругами.
Карпатские трюфели
В высокогорьях Карпат трюфели не редкость. Местные жители называют их "хруполь", "брюля", "земляное сердце". Обнаруживают их обычно в смешанных лесах под старыми дубами с середины августа.
Всего на Карпатских склонах произрастает более 300 видов грибов – это самый чистый экологический продукт Карпат! Белка в грибах содержится больше, чем в мясе или рыбе.
Секреты опытных грибников
Лучшее время для сбора
Ранним утром — с 6 до 9 часов. Грибы еще свежие, роса не высохла, людей меньше. Позже становится жарко, грибы увядают на солнце.
После дождя ждите 2-3 дня, особенно когда температура ночью не ниже 17 градусов – тогда появляется больше грибов. Народная примета: "Пожелтевшая береза — пора по грибы".
В начале сезона ищите там, где земля быстрее прогревается – южные склоны гор, лужайки, окраины горных долин. В жару наоборот – северные склоны, влажные места, покрытые мхом.
Народные приметы Карпат
- Зацвела рябина – появились майские грибы.
- Достигли семена осины — пора собирать подосиновики
- Затянулись дожди — груздей не жди
- Есть волнушки — скоро будут грузди
Помните места
Запоминайте свои грибные места – грибница живет на одном месте годами. Где нашли грибы в этом году, будут и в следующем. Опытные грибники имеют секретные точки, куда возвращаются каждый сезон.
Безопасность – самое важное
Опасные двойники
Бледная поганка – самый опасный из всех грибов. Даже маленький кусочек может нанести непоправимый вред здоровью. Яд поражает печень и почки, симптомы появляются, когда человеку уже невозможно помочь. Характерный признак — "яичко" в основе ножки.
Мухоморы всех видов сильно ядовиты: красный, зеленый, зловонный, пантерный, белый. Отравление красным мухомором поначалу вызывает приступы гнева.
Ненастоящие опята похожи на съедобные, но имеют неприятный запах и желтые пластинки, тогда как настоящие пахнут приятно и имеют белые пластинки.
Правила безопасного сбора
Основные принципы:
- Берите только знакомые грибы – если сомневаетесь, не рискуйте
- Сырые грибы пробовать запрещено
- Не собирайте старые, перезрелые грибы – они часто ядовиты
- Не прикасайтесь к подозрительным грибам даже руками
Где нельзя собирать:
- Минимум 100 метров от автотрасс — грибы впитывают тяжелые металлы
- Вблизи промышленных объектов
- В заповедных зонах (обозначены табличками)
Первая помощь
Первые признаки отравления появляются через 30 минут – 2 часа: тошнота, боли в животе, рвота, диарея. Сразу вызывайте медиков и очистите желудок. Не выбрасывайте недоеденные грибы – они помогут определить вид отравления.
Что говорит закон
За сбор грибов для себя штрафов нет. Можете спокойно ездить в лес с корзиной – закон это позволяет. Украинцы, собирающие дикороссы для домашнего обихода, могут не волноваться.
Запреты и штрафы
Новый закон №9665 от октября 2024 значительно увеличил штрафы за НЕзаконный сбор:
- Гражданам: от 425 до 850 гривен (ранее было 17-51 грн)
- Должностным лицам: от 1700 до 5100 гривен
Где запрещено в Закарпатье
Заповедные зоны строгого режима (собирать запрещено):
- Карпатский биосферный заповедник – заповедные зоны (не все 39 485 га, а только зоны строгого заповедания в Раховском, Тячевском, Хустском и Виноградовском районах)
- НПП "Синевир" – только заповедные зоны вокруг озера и другие зоны строгого заповедания (в рекреационных зонах собирать можно)
- НПП "Ужанский" — буковые леса "Тиха" и "Стужица" и другие заповедные участки
- НПП "Зачарованный край" — болото "Черные багульники" и заповедные участки
Конкретные запрещенные объекты:
- Долина нарциссов (Хустской район)
- Урочище "Черное Багульник"
- Все территории с табличками "Заповедная зона"
- 19 заказников общегосударственного значения
Краснокнижные грибы — штраф от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов. К таковым относятся горный яичник, гериций коралловидный и другие редкие виды.
Что брать с собой
Собираясь на грибную охоту в карпатские леса, самое главное – правильно подготовиться. Основа успешного похода – это плетеная корзина или ведро, ведь в полиэтиленовых пакетах грибы быстро задыхаются и портятся. Обязательно возьмите острый нож для аккуратной срезки, чтобы не повредить грибницу.
Одежда должна быть закрытой – длинные брюки и рубашка с рукавами защитят от клещей, царапин от веток и комаров. Обувь выбирайте водостойкую с хорошей подошвой, ведь придется много ходить по влажной лесной подстилке, иногда через ручьи.
В карпатских лесах можно провести целый день, поэтому не забудьте воду и легкий перекус. Телефон с полным зарядом – это вопрос безопасности, особенно если идете в незнакомые места. Репеллент от комаров и клещей будет очень кстати, особенно летом.
Опытные грибники советуют брать палку для разгребания листьев – под ними часто прячутся лучшие экземпляры. Небольшой фонарик тоже пригодится, ведь в густом карпатском лесу может быть довольно темно даже днем.
Грибной сезон в Закарпатье довольно щедрый. Главное — знать, где искать, когда ехать и как не отравиться. Помните: лес – это не только грибы, но и отдых для души среди невероятной красоты карпатской природы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, о грибных местах на Львовщине. Мы рассказывали, куда ехать за грибами, чтобы принести домой полную корзину.